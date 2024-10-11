Власти введут запрет взыскания «меченых» денег оборонных заводов

Минпромторг предложил ввести запрет на списание средств со спецсчетов оборонных предприятий, полученных ими по субсидиям на гособоронзаказ. Сейчас это возможно при взысканиях в доход государства и на оплату труда

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Минпромторг разработал законопроект, запрещающий принудительное взыскание средств с оборонных предприятий, поступивших из бюджета в рамках субсидий на гособоронзаказ и хранящихся на специальных счетах Промсвязьбанка. Об этом говорится в повестке заседания комиссии по законодательной деятельности правительства, прошедшего 7 октября, с которой ознакомился РБК.

«Предусматривается возможность нераспространения отдельных положений законодательства в отношении средств субсидий, предоставленных организациям оборонно-промышленного комплекса», — говорится в кратком описании законопроекта. Цель документа — снизить риски срыва контрактов по гособоронзаказу из-за нехватки средств после их списания.

Источник РБК, знакомый с ходом рассмотрения законопроекта, сказал, что комиссия по законодательной деятельности его одобрила. Другой источник добавил, что документ пройдет согласование в правительстве, после чего будет направлен в Госдуму.

Когда могут списать деньги со спецсчетов

По закону о гособоронзаказе № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 года (ст. 8.4) списание с отдельных специальных счетов оборонных предприятий, открытых в уполномоченном банке, допускается при применении исполнительных документов в трех случаях: оплата труда лиц, работающих по трудовому контракту, или выплата им выходных пособий; взыскание средств в доход Российской Федерации; перечисление денег для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью.

В пресс-службе Минпромторга сказали, что поправки направлены на защиту «целевых бюджетных средств отдельных субсидий», которые влияют на ход исполнения гособоронзаказа, от возможных взысканий со стороны органов исполнительной власти.

«До настоящего времени прецедентов принудительного взыскания со стороны органов исполнительной власти не было. Но механизм защиты от потенциального взыскания осуществлялся в ручном режиме на основании отдельных решений и поручений. Таким образом, изменения вносятся в целях нормативного закрепления механизма защиты целевых средств отдельных субсидий», — пояснил представитель Минпромторга.

Представитель «Роскосмоса» сказала, что поправки требуются, подчеркнув при этом, что прецедентов списания, которые повлекли бы срывы сроков поставок оборонной продукции в ракетно-космической отрасли, не было.

Представитель «Ростеха» отметил, что госкорпорация поддерживает инициативы, создающие условия для бесперебойной работы оборонных предприятий. «На корпорацию приходится значительная доля всего гособоронзаказа страны, в его выполнении участвуют сотни наших предприятий. Это наш ключевой приоритет: от выполнения гособоронзаказа зависит обороноспособность страны», — добавили в пресс-службе.

Представитель «Росатома» сказал, что госкорпорация всегда строго соблюдает все требования действующего законодательства.

В госкорпорациях не раскрывают, какие предприятия используют спецсчета и какой объем средств на них хранится. В мае глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК говорил, что доля гособоронзаказа в корпорации выросла и теперь составляет около 65% (доля гражданской продукции — 35%).

Как технически происходит списание

Источник, близкий к одной из корпораций, рассказал о единичных прецедентах списаний со специальных счетов. «Например, у предприятия накапливалась недельная задолженность по выплатам во внебюджетные фонды. Орган власти выписывает инкассовое поручение, получив которое банк производит списание со спецсчета в безакцептном порядке», — сказал он.

Николай Титов, адвокат, соучредитель юридической компании a.t.Legal, говорит, что для списания средств кредитор должен предъявить в уполномоченный банк судебное решение о взыскании, например, налоговой задолженности. «Банк обязан исполнить это требование и в одностороннем порядке списывает средства со всех счетов должника, в том числе с особых счетов. Платежи в пользу бюджета входят в третью очередь требований кредиторов и имеют преимущество по сравнению с требованиями, например, поставщиков оборонных предприятий», — сказал Титов. Он считает, что подобные ситуации могут затруднить выполнение гособоронзаказа, с чем, вероятно, и связана законодательная инициатива.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов считает, что во время боевых действий с Украиной управление оборонно-промышленным комплексом и закупками вооружений надо менять. В условиях санкционного давления часть оборонных предприятий лишилась возможности поставлять вооружения и технику на экспорт из-за отказа зарубежных клиентов, испытывающих «беспрецедентное давление» со стороны стран Запада. Из-за этого упали доходы производителей вооружений, вырос риск их банкротства.

Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш считает, что поправки будут внесены именно в пункт 9 ст. 8.4 федерального закона «О государственном оборонном заказе». «Отдельно стоит сказать о взыскании средств по исполнительным листам в доход Российской Федерации. Взыскать средства по исполнительному листу со специального счета представляется маловероятным, даже если такие попытки будет предпринимать связанная с государством структура, так как норма трактуется буквально. Даже Минобороны испытывало сложности со взысканием средств со специальных счетов. Министерству пришлось дойти до Верховного суда, который посчитал, что взыскание в пользу Минобороны может быть приравнено к взысканию в пользу Российской Федерации», — отметила юрист.

Барабаш полагает, что законопроект не затронет возможность возвращать средства государству, так как в этом случае получатель лишится важнейшего стимула исполнения обязательств перед заказчиком. «Вероятнее всего, речь об изменениях, связанных с возможностью использования средств для расчетов с сотрудниками, в том числе по исполнительным листам. Теоретически это может создать риски нарушения интересов сотрудников предприятий ОПК. Использовать средства на отдельных счетах для таких нужд возможно только в отсутствие прочих источников погашения задолженности перед сотрудниками. Такая ситуация может наступить только при крайне неблагоприятном финансовом состоянии предприятия, что, в свою очередь, предполагает, что у такого предприятия нет действующего контракта», — сказала она.