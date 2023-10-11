Эксперты оценили масштабы выхода иностранцев из синдицированных кредитов

В 2022 году иностранные банки перестали участвовать в кредитных синдикатах с российскими игроками минимум на $1 млрд, оценила юрфирма ELWI. В перспективе — аналогичные сделки «на выход» еще на $3 млрд

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За 2022 год иностранные банки, работающие на рынке синдицированного кредитования, закрыли сделки как минимум на $1 млрд по продаже своих прав требования по таким ссудам. Таким образом, они вышли из синдикатов с российскими банками и перестали считаться кредиторами российских компаний. Об этом на форуме Cbonds «Корпоративное кредитование в России — 2023» рассказал партнер юридической фирмы ELWI Игорь Сотников. По его словам, к продаже готовятся кредитные требования банков-нерезидентов еще как минимум на $3 млрд.

«Все, наверное, слышали про знаменитые exit иностранцев из России («выход» через продажу бизнеса в России. — РБК). Так вот — это не только из бизнеса, но в том числе exit иностранных банков из синдикатов российских заемщиков. По заказу одного из наших клиентов мы проводили предварительную оценку рынка иностранцев, которые еще не успели продать свои доли в синдикатах. По самым примерным подсчетам, оказалось, что примерно $3 млрд позиций в синдикатах стоит на продажу. <…> За прошлый год мы закрыли сделок примерно на $1 млрд — это мы закрыли, и это сделки, о которых мы знаем, — и примерно еще по $3 млрд предстоит решить проблему», — отметил Сотников.

Синдицированный кредит — крупная ссуда, которая выдается юрлицу пулом банков, образующих синдикат. Как правило, речь идет о финансировании масштабных проектов. Кредиторы заключают с заемщиком договор по унифицированным условиям; процессом выдачи и управлением задолженностью занимается выбранный банк-агент. В 2022 году, после начала российской военной операции на Украине и жестких западных санкций, российские банки, специализирующиеся на синдицированных кредитах, указывали ЦБ на риски «разрыва» синдикатов с участием иностранцев.

Иностранные участники синдикатов продают права требования по долгам «премиальных российских заемщиков», а сами ссуды, как правило, имеют высокое качество, указывает Сотников.

«Практически ни по какому из этих кредитов нет дефолта, если нет момента, связанного с санкциями, но тем не менее банки их продают. Продают с дисконтом от 15 до 75% в зависимости от ситуации, в зависимости от заемщика и других обстоятельств. Средний чек — $20–50 млн», — описал юрист параметры таких сделок.

Как именно иностранные банки выходят из российских синдикатов

«Либо иностранцы согласятся «досидеть» в этих синдикатах (там почти все кредиты с 2024–2026 годами погашения), либо можно предложить этим иностранцам сделать интересную сделку», — отметил Сотников.

По данным ELWI, основной способ выхода иностранного кредитора из синдиката — соглашение о финансировании участия в кредите (СФУК), то есть присоединение к синдикату нового кредитора, который выкупает права действующего нерезидента с дисконтом. Сотников пояснил, что покупка долга с дисконтом интересна в первую очередь самому заемщику, но договоры о синдицированном кредите, как правило, прямо запрещают такие сделки. Механизм СФУК, по его словам, «позволяет скрыть конечного приобретателя», поскольку новым фрондирующим кредитором может, например, выступать закрытый ПИФ.

По подсчетам Cbonds, больше половины синдицированных кредитов в январе—сентябре 2021 года было выдано в рублях (11 сделок на 870,8 млрд руб., более поздних данных нет), еще треть ссуд были долларовыми (семь сделок на $4,4 млрд), а чуть больше 14% — в евро (три кредита на €3,5 млрд). Доля иностранных банков в синдикате может доходить до 50–70%, оценивали опрошенные РБК эксперты.

Смешанных синдикатов с иностранным участием было очень много, рассказал РБК партнер юридической компании Better Chance Ян Галин. Он, однако, затруднился дать оценки, какой объем кредитных требований уже продали и еще могут продать иностранные банки. «Большая часть информации о синдикатах закрытая, в публичном доступе ничего нет. В целом такой интерес у иностранных участников синдикатов есть, но вопрос, как это делается, с помощью каких инструментов, как структурировать. СФУК — один из вариантов, но требования по комплаенсу могут быть достаточно строгими: зачастую продавцы выясняют чуть дальше, кто стоит за покупателем долга, нет ли там тех, кто связан с заемщиком, нет ли там санкционного риска», — объясняет юрист.

Он при этом подчеркивает, что вопрос выхода иностранных банков из российских синдикатов острее всего стоял в прошлом году.

«Первое полугодие после начала СВО было посвящено тому, чтобы эти истории заканчивались, — очень многие заемщики рефинансировали имеющиеся синдицированные кредиты за счет нового пула кредиторов. Но в части сделок это было невозможно сделать. Там, как правило, все зафиксировали как есть — были получены разрешения регуляторов на расчеты по кредиту. В моем понимании, большинство иностранцев, которым нужно было срочно выйти из синдикатов, вышли», — констатирует Галин. Он считает, что новые сделки на выход из синдикатов уже не так интересны зарубежным кредиторам.

«Они «просидели» с этим кредитом практически полтора года, если там осталось еще год-полтора, то можно и досидеть», — поясняет эксперт.

Что еще изменилось на рынке синдицированного кредитования

По данным Cbonds, за 2022 год российские банки выдали синдицированные кредиты на $2,3 млрд против $39,2 млрд в 2021 году. Однако речь идет только о публичных сделках. После санкций этот сегмент кредитования стал практически непубличным.

«К сожалению, рынок еще не вышел на докризисные [объемы], сделки пока не носят системного характера. Они носят скорее точечный характер», — рассказал на той же конференции руководитель управления синдицированного кредитования и финансовых решений Совкомбанка Алексей Сахнов. По его словам, ушел с рынка большой сегмент экспортеров, которые традиционно занимали значимую часть, поскольку кредиторами для них выступали дочерние банки больших иностранных групп. Пока этот сегмент никто заместить не смог.

Интерес к участию в синдикатах для кредитования крупных российских компаний проявляют китайские банки, сообщил Галин. В разговоре с РБК он уточнил, что заключенных синдицированных соглашений с участием китайских кредиторов пока нет, но такие переговоры ведутся как минимум с одним крупным российским экспортером.

«Речь идет о банках материкового Китая. Неизвестно, возникнет ли в итоге синдикат или просто двусторонний кредит, но хороший знак, что разговоры вообще начались, что появились иностранные кредиторы, которые в нынешних условиях не боятся вести переговоры. Очередь действительно не выстраивается, но главное, чтобы кто-то первый создал такой синдикат — если будет хорошая доходность, то, возможно, ручеек и расширится», — отмечает Галин.

Участники банковского рынка скорее скептически смотрят на перспективы прихода китайских игроков на внутренний рынок синдицированного кредитования.

«Мы проходили это — что исламское финансирование нас спасет, что китайские братья нас спасут. Пока не спасают. Я не вижу, что в ближайшей перспективе помощь придет», — констатировал на сессии директор по работе с эмитентами банка «Синара» Олег Карпеев.

«Говорить о том, что активно тестируются зарубежные кредиторы, пока не приходится. Хоть есть и дружественные юрисдикции, но мы понимаем, что кредиторы из этих стран осторожны. <…> Сказать, что там толпой стоят банки [из Китая] и звонят: «пустите нас куда-нибудь»... об этом пока не приходится говорить», — подтвердил Алексей Сахнов.