Центробанк отозвал лицензию у банка «Адмиралтейский»

Банк России отозвал лицензию у банка «Адмиралтейский» из-за несоблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег. Днем ранее клиенты устроили штурм офиса банка

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Об отзыве лицензии у «Адмиралтейского» сообщается на сайте ЦБ. Лицензия была отозвана в связи с тем, что банк в течение года неоднократно нарушал законодательство в области борьбы с «отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма».

В сообщении ЦБ также отмечается, что «Адмиралтейский» проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы, соответствующие принятым рискам.

По данным ЦБ, в российской банковской системе «Адмиралтейский» занимал 274-е место по объемам нетто-активов. Банк является участником системы страхования вкладов. Выплаты вкладчикам банка начнутся не позднее 25 сентября.

Вкладчики банка «Адмиралтейский» у офиса банка. 10 сентября 2015 года (Фото: Олег Яковлев / РБК)

10 сентября у закрытого офиса банка в Лопухинском переулке в Москве собрались около 200-250 клиентов финансовой организации. Как рассказал РБК один из вкладчиков, в офис банка также приехали сотрудники ОМОНа, которые провели обыски в здании. По его словам, представитель ОМОНа также сообщил, что до руководства банка никто не может дозвониться



Вечером 7 сентября «Адмиралтейский» был отключен от системы БЭСП и перестал проводить платежи.

По словам руководителя аналитического управления Национального рейтингового агентства Карины Артемьевой, с середины 2014 года агентство понижало прогноз по рейтингу банка, а в феврале банк от услуг отказался. По словам Артемьевой, в конце 2014 года «Адмиралтейский» постоянно показывал убытки, ухудшался кредитный портфель банка. Кроме того, банк вложил значительные средства в открытие операционных касс и офисов, покупку машин, строительство расчетного центра, что также негативно сказалось на его финансовых результатах.

Видео: РБК

Как заявлял в феврале порталу bankir.ru председатель правления банка «Адмиралтейский» Иван Кузнецов, услугами инкассации банка «Адмиралтейский» пользуются многие крупные кредитные организации, в том числе Сбербанк, Альфа-банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк, Внешпромбанк и ряд других (пресс-служба «Внешпромбанка» опровергает эту информацию и заявляет, что не пользуется услугами инкассации банка «Адмиралтейский»).

Последними крупными случаями отзыва банковских лицензий стали отзывы лицензий у Пробизнесбанка и «Российского кредита» (51-е и 45-е места по объему нетто-активов соответственно). Причиной отзыва лицензии стала, в случае «Российского кредита», недостоверность отчетных данных, а в случае Пробизнесбанка — размещение средств в низкокачественные активы, в результате чего банк, по формулировке ЦБ, «полностью утратил собственные средства».