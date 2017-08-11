Банкира в Москве приговорили к 3,5 года колонии за хищение 400 млн руб.

Бывший глава банка признан виновным в хищении у кредитной организации более 400 млн руб.

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Хамовнический суд Москвы признал бывшего президента одного из столичных банков виновным в хищении у кредитной организации более 426 млн руб., сообщает МВД.

«Фигуранту вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев», — пояснила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Пресс-секретарь Хамовнического районного суда Москвы Ольга Мышелова пояснила РБК, что к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима приговорен бывший глава КБ «Восток Бизнес Банк» Олег Шершнев.

«Также с Шершнева Олега Евгеньевича в пользу потерпевшего ООО «КБ «Восток Бизнес Банк» в лице агентства по страхованию вкладов был взыскан материальный ущерб в размере почти 190 млн руб.», — сообщила Мышелова.

По данным следствия, банкир совместно с неустановленными лицами санкционировал проведение сделок по приобретению фиктивных ценных бумаг у фирм-однодневок, а поступившие на расчетные счета этих компаний деньги организаторы аферы использовали по своему усмотрению.

Бывший глава банка был взят под стражу в марте 2017 года, ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).