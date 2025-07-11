Курс биткоина обновил исторический максимум, впервые превысив $116 тыс.

Курс биткоина впервые превысил $116 тыс., обновив исторический максимум, следует из данных криптобиржи Binance.

По состоянию на 00:20 мск стоимость криптовалюты достигла $116 526.

Прошлый ценовой максимум был достигнут 10 июля после 20:00. Тогда курс биткоина на криптобирже Binance в паре со стейблкоином USDT доходил до $113 300.

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