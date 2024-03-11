Как банки в России пережили период «золотой лихорадки». Инфографика
У российских банков в 2023 году был период «золотой лихорадки», когда им удалось поставить рекорд по чистой прибыли. Об этом говорится в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Повторить его не удастся, считают аналитики.
В 2023 году российские банки совокупно показали чистую прибыль в размере 3,2 трлн руб. При этом в 2022 году этот показатель у всех российских банков падал до 240 млрд руб. По прогнозу агентства «Эксперт РА», в 2024 году банкам удастся заработать порядка 2,4 трлн руб.
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