Сбербанк вернул кредиты под поручительство и увеличил возраст заемщика

Сбербанк вернул кредиты под поручительство и увеличил возраст заемщика

Кредит под поручительство смогут получить клиенты в возрасте от 18 до 20 и от 60 до 80 лет

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Сбербанк объявил о запуске программы «Потребительский кредит под поручительство». Об этом РБК сообщили в пресс-службе финансовой организации. Такой вид кредитов доступен с 11 марта.

Продукт предназначен для двух типов клиентов (в том числе не являющихся зарплатными клиентами банка):

в возрасте от 18 до 20 лет включительно;

в возрасте от 60 до 80 лет на момент окончания кредита.

Верхний предел возрастной границы для получения потребкредита без обеспечения — 70 лет.

Согласно условиям продукта минимальная ставка в зависимости от суммы и срока составит 11,9%: