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Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
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Финансы ,  
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Сбербанк вернул кредиты под поручительство и увеличил возраст заемщика
Кредит под поручительство смогут получить клиенты в возрасте от 18 до 20 и от 60 до 80 лет
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Сбербанк объявил о запуске программы «Потребительский кредит под поручительство». Об этом РБК сообщили в пресс-службе финансовой организации. Такой вид кредитов доступен с 11 марта.

Продукт предназначен для двух типов клиентов (в том числе не являющихся зарплатными клиентами банка):

  • в возрасте от 18 до 20 лет включительно;
  • в возрасте от 60 до 80 лет на момент окончания кредита.

Верхний предел возрастной границы для получения потребкредита без обеспечения — 70 лет.

Согласно условиям продукта минимальная ставка в зависимости от суммы и срока составит 11,9%:

  • при сумме кредита менее 300 тыс. руб. — от 12,9 до 19,9% для зарплатных клиентов или тех, кто получает пенсию на счет в Сбербанке, для остальных заемщиков — от 13,9 до 19,9%;
  • при сумме кредита от 300 тыс. до 1 млн руб. — от 11,9 до 16,9% для зарплатных клиентов или тех, кто получает пенсию на счет в Сбербанке, для остальных заемщиков — от 12,9 до 16,9%;
  • при сумме кредита более 1 млн руб. — 11,9 и 12,9% соответственно.

Управляющий директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Сергей Широков отметил, что была снижена минимальная ставка для кредита до 300 тыс. руб. Он также отметил, что это самая популярная среди данных сегментов диапазона сумма займа.

Сбербанк отказался от потребительских кредитов под поручительство физлиц в мае 2018 года. Тогда в организации объяснили это решение оптимизацией продукта «в связи с его невысокой востребованностью».

В период с января по февраль 2019 года Сбербанк нарастил кредитование населения на 2,2%, говорится в отчетности организации по РСБУ. На 1 марта этот показатель составил более 6,3 трлн руб. (на 1 января — 6,17 трлн руб.).

Авторы: Маргарита Девяткина, Павел Казарновский
Теги: Сбербанк, поручительство, кредиты
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