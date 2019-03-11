Сбербанк вернул кредиты под поручительство и увеличил возраст заемщика

Сбербанк объявил о запуске программы «Потребительский кредит под поручительство». Об этом РБК сообщили в пресс-службе финансовой организации. Такой вид кредитов доступен с 11 марта.
Продукт предназначен для двух типов клиентов (в том числе не являющихся зарплатными клиентами банка):
- в возрасте от 18 до 20 лет включительно;
- в возрасте от 60 до 80 лет на момент окончания кредита.
Верхний предел возрастной границы для получения потребкредита без обеспечения — 70 лет.
Согласно условиям продукта минимальная ставка в зависимости от суммы и срока составит 11,9%: