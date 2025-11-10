Баффетт опубликует последнее письмо акционерам
Американский предприниматель, один из богатейших людей планеты 95-летний Уоррен Баффетт в понедельник, 10 ноября, опубликует свое последнее письмо к акционерам Berkshire Hathaway. Об этом сообщает CNBS News со ссылкой на сообщение компании.
Последнее письмо предпринимателя будет содержать размышления Баффетта о благотворительности, компании и других вопросах, «которые могут представлять интерес для акционеров и других сторон». Ожидается, что оно станет прощальным обращением 95-летнего инвестора после более чем шести десятилетий руководства конгломератом.
Баффетт планирует уйти с поста генерального директора Berkshire в конце 2025 года. При этом он сохранит пост председателя совета директоров компании.
Хотя Баффетт уже отошел от публичной сферы и давал мало интервью, он все же продолжал публиковать ежегодные письма акционерам вместе с отчетами о доходах. В письмах предприниматель предлагал читателям инвестиционные советы.
The Wall Street Journal со ссылкой на ассистента Баффетта писала, что предприниматель поручил написать ежегодное февральское письмо к акционерам Berkshire Hathaway своему преемнику, вице-председателю Грегу Абелю.
Кроме этого, как писал Bloomberg, предприниматель не будет отвечать на вопросы на ежегодном собрании своей компании в мае. Вместо него также выступит Абель.
Баффетт — десятый из богатейших людей планеты по версии Forbes. Издание оценивает его состояние на вечер 9 ноября в $149 млрд.
Баффетт объявил об уходе с поста генерального директора конгломерата Berkshire Hathaway 3 мая на годовом общем собрании акционеров. Тогда же он назвал своим преемником Абеля. Инвестор покинет должность до конца года, при этом он останется председателем совета директоров.
О том, что своим преемником на посту генерального директора Berkshire Баффетт планирует назначить Абеля, он говорил еще в 2021 году. Сейчас Абель занимает должность вице-председателя Berkshire Hathaway и генерального директора Berkshire Hathaway Energy.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев