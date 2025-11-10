Баффетт опубликует последнее письмо акционерам

Письмо будет содержать размышления Баффетта о благотворительности, компании и других вопросах. Предприниматель уйдет с поста гендиректора в 2025 году, сохранив пост председателя совета директоров компании

Уоррен Баффетт (Фото: Scott Morgan / Reuters)

Американский предприниматель, один из богатейших людей планеты 95-летний Уоррен Баффетт в понедельник, 10 ноября, опубликует свое последнее письмо к акционерам Berkshire Hathaway. Об этом сообщает CNBS News со ссылкой на сообщение компании.

Последнее письмо предпринимателя будет содержать размышления Баффетта о благотворительности, компании и других вопросах, «которые могут представлять интерес для акционеров и других сторон». Ожидается, что оно станет прощальным обращением 95-летнего инвестора после более чем шести десятилетий руководства конгломератом.

Баффетт планирует уйти с поста генерального директора Berkshire в конце 2025 года. При этом он сохранит пост председателя совета директоров компании.

Хотя Баффетт уже отошел от публичной сферы и давал мало интервью, он все же продолжал публиковать ежегодные письма акционерам вместе с отчетами о доходах. В письмах предприниматель предлагал читателям инвестиционные советы.

The Wall Street Journal со ссылкой на ассистента Баффетта писала, что предприниматель поручил написать ежегодное февральское письмо к акционерам Berkshire Hathaway своему преемнику, вице-председателю Грегу Абелю.

Кроме этого, как писал Bloomberg, предприниматель не будет отвечать на вопросы на ежегодном собрании своей компании в мае. Вместо него также выступит Абель.

Баффетт — десятый из богатейших людей планеты по версии Forbes. Издание оценивает его состояние на вечер 9 ноября в $149 млрд.

Баффетт объявил об уходе с поста генерального директора конгломерата Berkshire Hathaway 3 мая на годовом общем собрании акционеров. Тогда же он назвал своим преемником Абеля. Инвестор покинет должность до конца года, при этом он останется председателем совета директоров.

О том, что своим преемником на посту генерального директора Berkshire Баффетт планирует назначить Абеля, он говорил еще в 2021 году. Сейчас Абель занимает должность вице-председателя Berkshire Hathaway и генерального директора Berkshire Hathaway Energy.