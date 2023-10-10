Как менялся курс доллара и евро к рублю. Инфографика
Курс доллара 9 октября впервые за последние полтора года превысил ₽102 в ходе торгов — внутридневной максимум составил ₽102,26. В предыдущий раз доллар торговался выше отметки ₽102 23 марта 2022 года. Курс евро, в свою очередь, поднялся выше ₽108 — в последний раз европейская валюта была выше ₽108 на торгах 15 августа.
Вечером, к концу торгов, курсы доллара и евро снизились. После взлета до полуторагодового максимума доллар ушел ниже ₽100 и составил ₽99,32. Курс евро снизился до ₽104,74 — меньше, чем к закрытию торгов в пятницу.
Аналитики SberCIB в утреннем обзоре от 9 октября допустили, что рубль в ходе торговой сессии будет укрепляться. Они указывали на рост цен на нефть как фактор в пользу укрепления рубля. Утром Brent подорожала на ICE Futures на 5% на фоне атаки ХАМАС на Израиль, стоимость нефти этого сорта почти достигла $89.
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