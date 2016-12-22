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Минфин разместил на рынке весь запланированный объем долга
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Минфин разместил на рынке весь запланированный объем долга
Финансы, 14:23
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Минфин разместил на рынке весь запланированный объем долга
Минфину удалось разместить весь запланированный объем облигаций федерального займа, который стал рекордно низким с начала 2015 года
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Минфин в ходе аукциона 10 октября разместил весь запланированный объем долга — облигации федерального займа с погашением в декабре 2021 года в 5 млрд руб. При этом спрос на облигации составил 21,5 млрд руб., средневзвешенная доходность — 8,28% годовых.

Объем ОФЗ, с которым Минфин вышел на аукцион, рекордно низкий с января 2015 года. Доходность российского госдолга с начала прошлой недели растет: средний показатель по индексу гособлигаций RGBI вырос со 2 октября с 8,34 до 8,7%.

На прошлой неделе Минфин уже тестировал рынок, решив провести аукционы по размещению ОФЗ впервые более чем за месяц. Однако возвращение Минфина на долговой рынок оказалось неудачным: из запланированных 20 млрд руб. разместить удалось ОФЗ только на 7,4 млрд руб. 

Согласно плану на четвертый квартал 2018 года разместить на рынке планируется ОФЗ на 310 млрд руб. по номинальной стоимости. Значительная часть из запланированных размещений (125 млрд руб.) — это короткие бумаги до пяти лет включительно. Бумаги со сроком погашения пять-десять лет планируется предложить в объеме 110 млрд руб., от десяти лет — 75 млрд руб.
 

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: Минфин , ОФЗ
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