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Финансы ,  
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Moody's оценило влияние уровня коррупции на оборот наличных в СНГ
Уровень восприятия коррупции и долларизации влияет на оборот платежей по картам, считают в Moody's. Россия является лидером по использованию карт для расчетов на постсоветском пространстве из-за самой высокой дедолларизации
Фото: Phil Noble / Reuters

На использование населением наличных и безналичных платежей влияет уровень коррупции в стране и степень дедолларизации ее экономики. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства Moody's.

Гипотеза Moody's заключается в том, что чем выше в стране уровень долларизации, тем меньше люди проводят платежи по банковским картам в местной валюте, так как не доверяют ей, а чаще используют наличные в иностранной валюте. То же и с коррупцией — чем выше ее уровень, тем больше у населения наличных денег, тем реже они прибегают к использованию банковских карт, пояснил младший вице-президент Moody's Петр Паклин.

Для подсчета уровня долларизации в Moody's использовали объем депозитов физических лиц, открытых в национальной валюте, в общем объеме депозитов. Для определения уровня восприятия коррупции использовался рейтинг центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Р». Индекс основан на опросе экспертов и глав компаний об уровне коррупции в госсекторе, на основе оценки 13 факторов, среди которых уровень взяточничества, кумовства, использования госдолжностей в личных целях, наличие законодательства о раскрытии информации и т.д. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100, где ноль — самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 — самый низкий.

Согласно исследованию Moody's, среди стран постсоветского пространства Россия является лидером по безналичному обороту. По итогам 2017 года оборот платежей по картам в России составлял 63%, далее с большим отставанием следуют Белоруссия (33%), Узбекистан (29%), Казахстан (27%), Молдавия (15%), Киргизия (13%), Украина (10%), Азербайджан (6%), Таджикистан (1%) и Армения (менее 1%).

В России самый низкий уровень долларизации среди перечисленных стран — по итогам 2018 года 70% депозитов физлиц были открыты в рублях, подсчитали в Moody's. «Отчасти это объясняет лидирующее положение России с точки зрения использования карт как средств платежа», — говорит Паклин. Самый высокий уровень долларизации зафиксирован в Азербайджане — только 35% банковских вкладов или расчетных счетов открыты в национальной валюте, именно по этой причине в этой стране зафиксирован один из самых низких оборотов по картам, подчеркнул Паклин. В остальных странах СНГ показатель доли вкладов в нацвалютах варьируются от 40 до 60%.

По уровню восприятия коррупции Россия набрала 28 баллов из 100, заняв 138-е место среди 180 государств, и не выбивается из числа других государств СНГ, где индекс коррупции колеблется от 25 до 35 баллов. Особняком по уровню восприятия коррупции держится Белоруссия — здесь самый лучший показатель восприятия коррупции — 44 балла, но уровень долларизации экономики в стране высок (третье место от конца).

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Наличные
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