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СМИ узнали о планах ЦБ ограничить продажу полисов ОСАГО через агентов
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СМИ узнали о планах ЦБ ограничить продажу полисов ОСАГО через агентов
Финансы, 10:25
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СМИ узнали о планах ЦБ ограничить продажу полисов ОСАГО через агентов
Продажей полисов ОСАГО и страхования жизни смогут заниматься только аттестованные агенты, внесенные в специальный реестр, такая идея обсуждается в ЦБ, пишут «Ведомости». Решение пока не принято, но начать решили с агентов-физлиц
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Только аттестованные и внесенные в специальный реестр агенты — физические лица смогут заниматься продажей полисов ОСАГО и страхования жизни. Такая идея, как рассказал источник газеты «Ведомости», прорабатывается в Центробанке.

Президент Национального союза страховых агентов Александр Тутинас подтвердил изданию, что такая идея у регулятора есть. Она состоит в том, что физические лица и индивидуальные предприниматели смогут продавать полисы ОСАГО и страхования жизни только после того, как пройдут аттестацию, то есть подтвердят соответствие определенным требованиям. Затем они будет внесены в специальный реестр ЦБ и получат право торговать полисами.

При этом источник газеты не знает, затронет ли аттестация представителей юридических лиц, то есть сотрудников банков, магазинов, агрегаторов, туркомпаний и других.

По словам представителя регулятора, меры по контролю за работой страховых агентов прорабатываются в рамках действий по стабилизации ситуации с ОСАГО, о которых было заявлено в мае.

Как пояснил Тутинас, в настоящее время работу агентов контролируют сами страховщики, они же ведут собственные реестры, а единого реестра агентов нет. По оценке главы дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталия Княгиничева, в стране около 300 тыс. агентов-физлиц​. По его словам, списки посредников не будут востребованы потребителями. Подавляющее большинство агентов, продающих только ОСАГО, не являются профессионалами, а совмещают эту деятельность с основным местом работы, считает Княгиничев.

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В то же время гендиректор Ассоциации профессиональных страховых агентов Михаил Давыдов назвал идею аттестации агентов правильной, поскольку на рынке много мошенников, продающих поддельные полисы ОСАГО и присваивающих себе премии. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивал количество поддельных бланков ОСАГО в несколько миллионов, отмечает издание.

Идея об аттестации агентов прорабатывается в рамках общего комплекса мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке ОСАГО, который уже несколько лет терпит убытки. По данным ЦБ, в прошлом году убыток страховщиков от ОСАГО составил 15 млрд руб.

Как ранее писал РБК, на первом этапе Банк России одномоментно расширит коридор базового тарифа ​​по полисам ОСАГО на 20% — как вверх по цене, так и вниз. В результате для автомобилей физических лиц он расширится до 2746–4942 руб. вместо текущих 3432–4118 руб.

«Сдвижка тарифного коридора на 20% вверх и вниз создаст достаточные конкурентные возможности для страховых компаний и повысит доступность полисов ОСАГО для страховых потребителей», — отметил тогда заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. Он уточнил, после расширения коридора средний обобщенный водитель заплатит за полис 7 тыс. руб., тогда как сейчас платит 5,8 тыс. руб. По самому дешевому полису в тарифной сетке (на мотоциклы) стоимость должна увеличиться с 1,5 тыс. до 1,7 тыс. руб.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: ОСАГО , Центробанк , полисы
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