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Умер глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

Глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский умер на 74 году жизни
Георгий Лунтовский
Георгий Лунтовский (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Президент Ассоциации банков России, бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский умер на 74-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил председатель совета ассоциации, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Георгий Иванович — замечательный человек. Он сделал многое для развития банковской системы», — сказал Аксаков.

Лунтовский умер в возрасте 73 лет. Он занимал должность зампреда Банка России с 1999 по 2005 год, затем стал первым зампредом ЦБ. Покинул регулятор в 2017 году, с того же года — президент Ассоциации банков России.

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Георгий Лунтовский
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