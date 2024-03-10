Умер глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский
Президент Ассоциации банков России, бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский умер на 74-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил председатель совета ассоциации, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Георгий Иванович — замечательный человек. Он сделал многое для развития банковской системы», — сказал Аксаков.
Лунтовский умер в возрасте 73 лет. Он занимал должность зампреда Банка России с 1999 по 2005 год, затем стал первым зампредом ЦБ. Покинул регулятор в 2017 году, с того же года — президент Ассоциации банков России.
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