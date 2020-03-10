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Goldman Sachs предсказал убытки банков ЕС в €30 млрд из-за коронавируса

Как предполагают в Goldman Sachs, на фоне коронавируса банки могут потерять минимум 7% чистой прибыли из-за повышения кредитных рисков и дальнейшего снижения процентной ставки в попытках ЕС облегчить влияние на экономику
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Европейские банки недополучат более €30 млрд ($34 млрд) чистой прибыли в течение трех следующих лет из-за последствий вспышки коронавируса. Об этом со ссылкой на отчет аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs сообщает Bloomberg.

По их прогнозам, сокращение прибыли на 7% от общей суммы возникнет, в частности, из-за повышения кредитного риска и снижения доходов банков. 9 марта этот показатель вырос до 11%, когда на 5% обвалился общеевропейский индекс Stoxx 600 Banks на фоне опасений инвесторов из-за коронавируса и снижения мировых цен на нефть (стоимость Brent на лондонской бирже ICE снизилась до $33 за баррель).

Прибыль банков может также сократиться из-за дальнейшего снижения процентной ставки в связи с попытками европейских регуляторов облегчить влияние коронавируса на экономику.

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Аналитики Goldman Sachs предполагают, что из-за распространения коронавируса сильнее пострадают кредиторы с низким уровнем рентабельности в Германии, Италии и Греции, тогда как лидеры банковской сферы из Франции и стран-участниц Benelux (Люксембург, Нидерланды, Бельгия) лучше справятся с его последствиями. Goldman Sachs считает лидерами сферы французский BNP Paribas, нидерландскую банковскую корпорацию ING Groep, испанский коммерческий банк Banco Santander и британский HSBC Holdings. Из кредитных организаций Центральной и Восточной Европы аналитики выделяют немецкий Erste Group Bank и польский Bank Pekao.

В целом сейчас европейские банки находятся «в наиболее сильной позиции, чем когда-либо за последние 10 лет», считают аналитики. Таким образом, их прогнозы отражают лишь проблему с получением прибыли, отмечает агентство.

На прошлой неделе эксперты Bloomberg оценили, что при худшем раскладе в связи с распространением коронавируса (пандемии) мировая экономика может потерять $2,7 трлн, что сравнимо с ВВП Великобритании. Если последствия от вспышки вируса не будут слишком негативными, рост экономики замедлится до 2,3% в 2020 году по сравнению с прогнозируемыми ранее 3,1%.

К 10 марта во всем мире число зараженных коронавирусом превысило 113 тыс. Наибольше количество погибших из-за вызываемого им заболевания зафиксировали в Италии (463 человека), коронавирус там подтвердили у 9172 человек. На втором месте по распространенности вируса — Иран (более 8 тыс. зараженных, 463 погибших), на третьем — Южная Корея (свыше 7 тыс. зараженных, 54 жертвы).

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, Евросоюз, Goldman
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