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ЕЦБ понизил базовую ставку до 0%
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ЕЦБ понизил базовую ставку до 0%
Обвал рубля, 10 мар 2016, 16:06
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ЕЦБ понизил базовую ставку до 0%
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку с 0,05 до 0%, расширив программу количественного смягчения и запустив новую программу рефинансирования банков. Но обещание в дальнейшем заморозить ставку лишь укрепило евро к доллару
Фото: Reuters/Pixstream

Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил базовую процентную ставку с 0,05 до 0%, процентную ставку по кредитам — с 0,3 до 0,25% и ставку по депозитам — с минус 0,3 до минус 0,4%, сообщает регулятор. Решения вступят в силу с 16 марта.

Также в четверг ЕЦБ принял решение о расширении программы политики количественного смягчения (QE) с €60 млрд в месяц до €80 млрд. Запущенная в январе 2015 года программа по скупке долговых облигаций с инвестиционным рейтингом, как ожидалось, должна принести в экономику стран еврозоны не менее €1,1 трлн ликвидных денежных средств. Теперь в список активов для покупки будут дополнительно включены евробонды, эмитированные небанковскими организациями еврозоны. Скорректированная программа начнет действовать с апреля.

Регулятор также объявил о запуске в июле 2016 года серии четырех целевых долгосрочных операций рефинансирования банков (TLTRO II) со сроком погашения через четыре года.

Такими мерами ЕЦБ рассчитывает подстегнуть рост европейской экономики и стимулировать инфляцию, которая до сих пор недотягивает до приемлемого для развитых экономик уровня в 2%. В январе 2016 года инфляция в странах еврозоны составила 0,3%.

Как отметил глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции сразу после заседания, практика отрицательных ставок уже показала свою эффективность. «Опыт, который мы получили, введя отрицательные ставки, оказался очень позитивным», — сказал он.

Базовая процентная ставка в 0,05% держалась в еврозоне с сентября 2014 года. По словам Драги, ставки останутся на низком уровне еще долгое время. «Мы не видим необходимости в дальнейшем понижении процентных ставок, если, конечно, новые факты не внесут изменения в картину», — передает его слова The Guardian. Как считает Драги, отрицательные ставки не ударят по банковскому сектору.

Реакция рынков

Решение ЕЦБ спровоцировало рост европейских фондовых индексов. По данным Financial Times, немецкий фондовый индекс DAX вырос на 1,69%, а итальянский FTSE MIB — на 2,67%. По данным Reuters, британский индекс FTSE 100 укрепился на 0,7%.

Сразу после объявления о решении ЕЦБ стоимость евро упала с $1,0975 до $1,0836, но после того, как Драги заявил, что регулятор не планирует дальнейшего понижения ставок, евро подорожал до $1,11.

Евро сначала упал и по отношению к рублю. На минимуме курс составил 75,88 руб., самое низкое значение с 24 декабря 2015 года и на 2,35 руб. ниже уровня закрытия торгов 9 марта. Затем вслед за долларом рубль резко подешевел — до 79,08 за евро, — а потом чуть отыграл назад. На 18:00 мск пара рубль/евро котировалась на 78,57.

Скачки происходили на фоне снижения нефтяных котировок. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE цена барреля нефти марки Brent опускалась до $40,4, что на 1,63% ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Революции не случилось

Решения ЕЦБ не стали неожиданностью для участников рынков. С одной стороны, опрошенные агентством Bloomberg эксперты предсказывали именно такое развитие событий: дальнейшее уменьшение депозитной ставки и увеличение программы «количественного смягчения» (QE) по выкупу облигаций. Аналогичного мнения по депозитной ставке придерживались эксперты, опрошенные Reuters. Аналитики из ECBWATCH ожидали сокращения ставки до минус 0,5%.

К подобным вестям из Франкфурта аналитики готовились еще в декабре. На предыдущем заседании ЕЦБ 3 декабря регулятор понизил депозитную ставку на те же 10 базисных пунктов, что и сейчас (с минус 0,2% до минус 0,3% годовых), но отказался расширять объемы QE (хотя и продлил на год ее сроки). Решение регулятора не выбрасывать на рынок дополнительные объемы наличности (против ожидаемого расширения QE) ожидаемо привело к взрывному росту курса евро. На следующий торговый день он отыграл месячное падение к доллару США, поднявшись с $1,061 до $1,091 за евро.

Фондовый рынок тогда, напротив, пережил сильнейшее падение за два месяца. За 3 декабря немецкий индекс DAX и французский CAC 40 обвалились на 3,6% каждый, британский FTSE 100 упал на 2,3%, испанский IBEX 35 — более чем на 2,4%. Тогда эксперты инвестиционных фирм Trustnet Direct и CMC Markets, опрошенные британской The Guardian, утверждали: рынок ожидал от Драги более серьезной попытки перезапустить европейскую экономику.

«Политика количественного смягчения, которую проводит ЕЦБ, действенна с точки зрения эффекта на динамику курса евро по отношению к доллару», — считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Управляющий активами в УК «Капиталъ» Андрей Вальехо-Роман, напротив, полагает, что долговременного эффекта она иметь не будет, поскольку рынки ожидали большего объема выкупа облигаций. «Осторожность регулятора не позволит евро ослабиться в среднесрочной перспективе. Трудно ожидать до конца года каких-то очень решительных шагов по наращиванию денежной массы», — считает он.

«Ответные меры ЕЦБ превзошли ожидания, — приводит The Guardian слова старшего экономиста UBS Рейнхарта Клюза. — Мы ожидали мягких мер: увеличения объема программы количественного смягчения и включения корпоративных бондов в список активов для покупки. Но решение превзошло наши ожидания».​

Авторы: Андрей Кузнецов, Мархулия Екатерина, Георгий Перемитин.
Теги: ЕЦБ , ставка , снижение
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