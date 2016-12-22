Уоррен Баффетт предсказал «плохой конец» рынку криптовалют

Известный американский инвестор Уоррен Баффетт считает, что ничем хорошим ажиотаж вокруг криптовалют не закончится. Сам он отказывается вкладываться в то, о чем «ничего не знает»

Уоррен Баффетт (Фото: Mustafa Quraish / AP)

Один из богатейших людей в мире, американский инвестор Уоррен Баффетт считает, что повальное увлечение биткоинами и другой криптовалютой закончится плохо. Такими прогнозами инвестор поделился в среду в интервью телеканалу CNBC.

«По поводу криптовалют в целом я могу сказать почти наверняка, что их ждет плохой конец», — сказал Баффетт. «Когда или как это произойдет, я не знаю», — добавил он.

«Если б я мог купить пятилетний пут-опцион​ по каждой из криптовалют, я бы с радостью это сделал, но я никогда бы не вложил ни цента в короткие позиции по ним», — сказал Баффетт.

Говоря конкретно о фьючерсах на биткоин, которыми в декабре начали торговать чикагские биржевые операторы CME Group и Cboe Global Markets, Баффетт сказал, что не собирается их покупать. «У нас их нет, мы не шортим и никогда не откроем позиции по ним», — уточнил инвестор.

«У меня достаточно проблем с вещами, о которых, как я думал, что-то знаю», — сказал Баффетт. «Зачем мне открывать длинную или короткую позицию по тому, о чем я вообще ничего не знаю», — пояснил свою позицию инвестор.

По данным CoinDesk, биткоин в среду вечером торгуется выше отметки $14 тыс., его капитализация составляла $243 млрд. За минувший год эта цифровая валюта выросла более чем на 1500%. Однако последние недели были для криптовалюты неудачными — еще в середине декабря он стоил $19 тыс. за «монету».

Состояние 87-летнего Уоррена Баффетта, владельца и руководителя холдинга Berkshire Hathaway, согласно счетчику Forbes Real Time, составляет $87,9 млрд (это третий показатель среди бизнесменов мира).