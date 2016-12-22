УК разрешили не раскрывать данные о попавших под санкции акционерах

Своим постановлением Дмитрий Медведев освободил управляющие компании, акционерами которых являются попавшие под санкции лица, от обязанности раскрывать для неограниченного круга лиц данные о своих владельцах

Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Дружинин / Reuters)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее управляющим компаниям (УК) не раскрывать для всеобщего сведения данные о своих владельцах. В соответствии с документом, опубликованным на портале правовой информации, такое право УК имеют в тех случаях, когда среди их акционеров, а равно лиц, под контролем или значительным влиянием которых УК находится, есть люди, попавшие под введенные другим государством или международной организацией санкции.

Обязанности отчитываться перед ЦБ с управляющих компаний не снимают, однако представленная регулятору информация о структуре и составе акционеров в случае принятия руководством УК соответствующего решения не должна будет раскрываться для «неограниченного круга лиц».

Принятый в конце 2017 года закон предоставил правительству право ограничивать действие нормы, требующей раскрывать данные, доступ к которым по общему правилу должны иметь все желающие. В марте 2018 года стало известно, что ЦБ намерен ограничить доступ к информации, которая может привести к раскрытию связей между банками и попавшими под санкции физическими и юридическими лицами, а потом и возможному введению санкций уже против самих банков.

В частности, отмечалось, что подготовленные ЦБ проекты постановлений правительства предусматривают отказ от раскрытия сведений о бенефициарах банков, попавших в зарубежные санкционные списки. Сейчас банки обязаны раскрывать контролирующих собственников, вплоть до публичного акционерного общества или физического лица, не позднее чем через десять дней после того, как узнали о соответствующих изменениях.

Позднее на портале проектов нормативных правовых актов появился проект постановления правительства, в соответствии с которым банкам разрешается не раскрывать для всеобщего сведения данные о себе и своем руководстве, если в отношении этого банка или этих лиц введены санкции.