Северная Америка обошла Азию по приросту долларовых миллионеров

В 2019 году прирост числа долларовых миллионеров в мире составил 8,8%, Северная Америка стала лидером по этому показателю впервые с 2012 года (плюс 10,9%)

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В 2019 году общее состояние всех людей, располагающих капиталом $1 млн и более (High Net Worth Individuals, HNWI), в мире увеличилось на 8,6% ($74 трлн), следует из доклада World Wealth Report 2020, подготовленного компанией Capgemini.

Темпы прироста числа долларовых миллионеров в том году составили 8,8%. Северная Америка стала лидером по этому показателю, где количество богатых людей выросло на 10,9% (их общее число, по данным 2019 года, — 6,3 млн человек), впервые с 2012 года.

Второе место в рейтинге занял Ближний Восток, где темпы увеличения числа богатых людей составили 9,3% (800 тыс. человек в общей сумме), на третьем — европейский регион (8,7% — темы роста, в общей сумме 5,2 млн человек).

В 2019 году в Северной Америке суммарное состояние долларовых миллионеров выросло на 11% и достигло $21,7 трлн. Для Ближнего Востока этот показатель составил 10,2% ($2,9 трлн). Третье место по увеличению активов в 2019 году занял Азиатско-Тихоокеанский регион (7,9%). При этом он по-прежнему лидирует по объему мирового богатства, на него приходится $22,2 трлн. На первое по этому показателю место регион вышел в 2016 году.