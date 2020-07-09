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Финансы ,  
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Северная Америка обошла Азию по приросту долларовых миллионеров

В 2019 году прирост числа долларовых миллионеров в мире составил 8,8%, Северная Америка стала лидером по этому показателю впервые с 2012 года (плюс 10,9%)
Фото: Ruaridh Stewart / Zuma / ТАСС
Фото: Ruaridh Stewart / Zuma / ТАСС

В 2019 году общее состояние всех людей, располагающих капиталом $1 млн и более (High Net Worth Individuals, HNWI), в мире увеличилось на 8,6% ($74 трлн), следует из доклада World Wealth Report 2020, подготовленного компанией Capgemini.

Темпы прироста числа долларовых миллионеров в том году составили 8,8%. Северная Америка стала лидером по этому показателю, где количество богатых людей выросло на 10,9% (их общее число, по данным 2019 года, — 6,3 млн человек), впервые с 2012 года.

Второе место в рейтинге занял Ближний Восток, где темпы увеличения числа богатых людей составили 9,3% (800 тыс. человек в общей сумме), на третьем — европейский регион (8,7% — темы роста, в общей сумме 5,2 млн человек).

В 2019 году в Северной Америке суммарное состояние долларовых миллионеров выросло на 11% и достигло $21,7 трлн. Для Ближнего Востока этот показатель составил 10,2% ($2,9 трлн). Третье место по увеличению активов в 2019 году занял Азиатско-Тихоокеанский регион (7,9%). При этом он по-прежнему лидирует по объему мирового богатства, на него приходится $22,2 трлн. На первое по этому показателю место регион вышел в 2016 году.

Число долларовых миллионеров в России установило новый рекорд
Экономика
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

В России за год количество долларовых миллионеров выросло на 8%. В 2019 году их число увеличилось до 215 тыс. (в 2018 было 200 тыс.). Таким образом, согласно предыдущим докладам World Wealth Report, число долларовых миллионеров в России бьет рекорд третий год подряд. По итогам 2017 их количество в стране выросло на 4% — с 182,1 тыс. до 189,5 тыс. человек. 

Автор: Гаяна Демурина
Теги: миллионеры
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