Минфин устранил лазейку с ценой на водку слабее 40%

Своим приказом ведомство установило единые минимальные цены на водку крепостью от 37 до 40% включительно. Это сделано, чтобы производители слабой водки не имели возможности не применять минимальную цену

Фото: Сергей Вдовин / Интерпресс / ТАСС

Министерство финансов России опубликовало приказ, согласно которому в отношении водки крепостью от 37 до 40% включительно устанавливается единая минимальная розничная цена. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, минимальная розничная цена на водку крепостью от 37 до 38% включительно установлена в размере 205 руб. за пол-литра. Такая же минимальная цена установлена для бутылки водки крепостью от 38 до 39%, а также для водки крепостью от 39 до 40% включительно.

Решение вступает в силу через 45 дней с момента официального опубликования.

Ранее для водки крепостью от 37 до 38% минимальная розничная цена вообще установлена не была, для водки крепостью от 38 до 39% она составляла 201 руб.

Минфин подготовил проект приказа в апреле этого года. В пояснительной записке к документу говорилось (.rtf), что мера принимается «в целях исключения имеющихся в настоящее время разночтений в части применения установленных минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью 38%. «Таким образом, предполагается исключить возможность производителям алкогольной продукции (водки) крепостью 38% не применять минимальную цену при ее обороте», — объясняло ведомство.