На Украине нашли мешки с измельченными миллионами гривен Нацбанка

В лесополосе у украинского города Днепра обнаружены десятки мешков с измельченными купюрами Нацбанка страны. Регулятор и правоохранители начали проверку

Фото: informator.ua / YouTube

Национальный банк Украины объявил о проверке по факту обнаружения в лесополосе у города Днепр мешков с измельченными банкнотами украинской гривны разного достоинства. Об этом регулятор сообщил в понедельник на своей официальной странице в Facebook.

«Сейчас Национальный банк выясняет все обстоятельства этого события. До выяснения фактов и завершения расследования правоохранительными органами Национальный банк воздерживается от подробных комментариев по этому поводу», — говорится в сообщении регулятора.

Видео: informator.ua / YouTube

В то же время Нацбанк пояснил, что измельчение банкнот применяется регулятором только в отношении изъятых из обращения купюр по причине их изношенности. «Уничтожение банкнот происходит полностью в автоматическом режиме в региональных подразделениях Национального банка и Центральном хранилище (г. Киев). Банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса собирается в мешки или подается в специальный пресс, который делает из измельченной массы брикеты», — разъясняет Нацбанк.

После этой процедуры компании, с которыми у регулятора заключены соответствующие договоры, измельченную массу утилизируют на специализированных мусорных полигонах твердых промышленных отходов.

Нацбанк также опубликовал видео того, как происходит процесс измельчения денег.

Видео: Національний банк України / YouTube

Регулятор уточнил, что уже сделал запрос в компанию, с которой заключен такой договор, для выяснения обстоятельств произошедшего и пообещал предпринять меры в случае нарушений условий договора.

О находке ранее сообщил портал «Информатор», опубликовав соответствующие фотографии и видео. Сообщалось, что на бирках видны печати Нацбанка Украины и указан номинал купюр — 20, 50, 100 и 200 гривен. Общая сумма содержимого в мешках — десятки, а то и сотни миллионов гривен, пишет портал.