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ЦБ не увидел угрозы в китайском кризисе для России
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ЦБ не увидел угрозы в китайском кризисе для России
Финансы, 09 июл 2015, 14:30
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ЦБ не увидел угрозы в китайском кризисе для России
Банк России полагает, что кризис на фондовом рынке Китая не угрожает финансовой стабильности России: китайские власти не допустят дестабилизации на фондовом рынке
Фото: AP

​​«Сценарий неконтролируемого развития финансового кризиса в Китае на данный момент представляется маловероятным», — сообщила пресс-служба Банка России в ответ на вопрос РБК, не видит ли ЦБ в китайском кризисе угрозы финансовой стабильности России. «Последние действия китайских властей свидетельствуют об их готовности предпринимать необходимые меры для недопущения дестабилизации на фондовом рынке страны», — указано в ответе пресс-службы.

Чтобы избежать дальнейших продаж со стороны «корпоративных инсайдеров», в среду, 8 июля, комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР ввела шестимесячный мораторий на продажу бумаг публичных компаний мажоритариями. Китайский регулятор потребовал, чтобы инвесторы, владеющие пакетами акций торгуемых компаний более чем в 5%, сохраняли свои позиции в течение шести месяцев. Запрет на продажу бумаг касается не только акционеров публичных компаний, но и их топ-менеджеров, контролирующих значительные доли. В обнародованном сообщении комитета говорится, что игнорирование нового правила будет «всерьез воспринято» регулятором. В результате более 1,3 тыс. компаний приостановили торговлю на биржах, и это способствовало заморозке акций на $2,6 трлн, что соответствует 40% рыночной капитализации.

Ранее, в среду утром, китайские власти ввели временный запрет для госкомпаний на продажу акций на биржах. Ограничение будет действовать до окончания нынешнего периода волатильности на фондовых рынках. Решение объяснили необходимостью погасить аномальные колебания на внутреннем рынке, обеспечив развитие рынка капитала и защиту интересов инвесторов.

На фоне масштабных усилий, предпринятых властями для стабилизации ситуации, китайский рынок акций сегодня вырос на 6% — это самый значительный рост с 2009 года, указывают аналитики Sberbank CIB в своем обзоре.

Ключевой китайский индекс Shanghai Composite за месяц потерял более 35%. В среду, 8 июля, он упал на 5,9% к открытию, до 3507,19 пункта, индекс Shenzhen Component снизился на 2,9%, до 11 040,89 пункта, в Гонконге индекс Hang Seng снизился на 5,84%, показав рекордно низкий за последние семь месяцев уровень — 23 510 пунктов.

В КНР начал сдуваться огромный пузырь, образовавшийся за последний год из-за переизбытка ликвидности, считает управляющий директор компании Silvercrest Asset Management Патрика Чованек. «Китайский фондовый рынок оторвался от реальной экономики, он значительно переоценен», — приводит ТАСС его слова.

Автор: Екатерина Метелица.
Теги: Банк России , Китай , индекс
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