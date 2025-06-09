 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Крупнейший суверенный фонд предупредил об отставании рынков Европы от США

Норвежский пенсионный фонд призвал к реформе рынков капитала Европы
Государственный пенсионный фонд Норвегии, самый большой фонд национального благосостояния в мире, призвал к реформе европейских рынков капитала. В противном случае, по мнению фонда, Европа может значительно отстать от США и Азии
Фото: Carina Johansen / EPA / ТАСС
Фото: Carina Johansen / EPA / ТАСС

Норвежский пенсионный фонд, оцениваемый в $1,9 трлн, призвал к срочному реформированию европейских рынков капитала. На этой неделе фонд направит официальный отзыв на консультации Еврокомиссии с предупреждением о том, что континент может еще больше отстать от США и Азии в вопросах конкурентоспособности, сообщает Financial Times.

Государственный пенсионный фонд Норвегии, он же Нефтяной фонд, владеет в среднем 2,5% каждой котирующейся компании в Европе, что делает его крупнейшим единоличным владельцем европейских активов. Среди его активов — SAP, ASML, Novo Nordisk, Nestle и UBS. Однако за последнее десятилетие доля европейских акций в общих активах норвежского фонда снизилась с 26 до 15%. Для сравнения, доля США за это же время выросла до 40 с 21%.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1996 году. Он инвестирует доходы государства от добычи нефти и газа в разные активы. За 2024 год фонд заработал 2,511 трлн крон ($222 млрд). Доходность инвестиций фонда сократилась с 16,1 до 13% — в том числе из-за ослабления курса нацвалюты и роста котировок акций технологических компаний.

«Количество европейских компаний, в которые мы могли инвестировать, сократилось, относительный размер активов под нашим управлением в Европе также значительно сократился», — подтвердил в разговоре с FT глобальный руководитель отдела торговли акциями фонда Эмиль Фрамнес.

По мнению фонда, европейские рынки капитала нуждаются в срочном реформировании, включая гармонизацию налогового, банкротного и надзорного законодательства. «Мы обеспокоены тем, что европейские рынки со временем отстают с точки зрения динамики бизнеса и предоставления новых инвестиционных возможностей инвесторам», — говорится в письме, которое фонд направит в Еврокомиссию.

Как торговая война Трампа обрушила рынки по всему миру. Инфографика
Экономика
Фото:Amanda Perobelli / Reuters

В качестве ключевых препятствий для развития рынков капитала фонд обозначил различия в моделях правового регулирования в странах Европы, включая национальные различия в законодательстве о ценных бумагах и корпоративном праве. При этом ликвидность европейских акций должна улучшаться за счет конкуренции и инноваций, а надзор — унифицироваться на европейском уровне.

В начале апреля президент США объявил об импортных пошлинах, которые запустили обвал фондовых индексов по всему миру. Однако позже, в день вступления в силу взаимных тарифов, Трамп объявил о приостановке действия большей части из них на 90 дней, европейские рынки резко выросли.

Но уже в мае европейские индексы опять перешли к снижению, тогда американский лидер рекомендовал ввести с 1 июня 50-процентные пошлины в отношении Евросоюза. Так, германский индекс DAX в моменте терял 2,84%, французский CAC-40 — 3,03%, британский FTSE 100 — 1,45%.

Читайте РБК в Telegram.

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

Полицейский выстрелил в корреспондента во время протестов в Лос-Анджелесе. Видео

Что Трамп говорит о беспорядках в Калифорнии

ФСБ пресекла попытку вывоза комплектующих к вертолетам на Украину

В Калифорнии продолжаются беспорядки после рейдов по поиску нелегальных мигрантов. Видео

Илон Маск рассказал, кто сделал больше всего для подрыва его репутации

В США самолёт потерпел крушение. Видео

Силовики задержали мэра Красноярска. Детали

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Норвегия капитал Европа США Азия финансовые рынки реформа
Материалы по теме
Крупнейший страховщик Европы рассказал, как климат уничтожит капитализм
Бизнес
Продажи чипов в мире рухнули на 20%
Технологии и медиа
Трамп сообщил о переговорах с Китаем по урегулированию торговой войны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
Мединский заявил об упущенном шансе Киева на мир на более мягких условиях Политика, 18:04
Орбан заявил о нежелании венгров умирать за Украину Политика, 17:59
В центре Москвы перекроют движение накануне Дня России Город, 17:59
В Ростовской области нашли сбежавшего кенгуру по кличке Сидней Общество, 17:57
ЦБ оставил официальный курс доллара ниже ₽80 Инвестиции, 17:50
«Умная» корзина и ИИ: эксперты назвали тренды отечественного e-com Стиль, 17:46
Израиль признал поставки комплексов Patriot Украине Политика, 17:43
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 17:43
Какие технологии будут определять развитие финтеха Отрасли, 17:43
Сборная России потеряла защитника перед матчем с Белоруссией Спорт, 17:38
Израиль решил выслать Грету Тунберг в кратчайшие сроки Политика, 17:37
АКРА подтвердила рейтинг кредитоспособности Pioneer на уровне А-(RU) Пресс-релиз, 17:35
Имущество бывшего замначальника по спецпроектам Минобороны арестовали Общество, 17:32
От производителей потребовали не называть пивные напитки джином и ромом Вино, 17:28