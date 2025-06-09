Крупнейший суверенный фонд предупредил об отставании рынков Европы от США

Государственный пенсионный фонд Норвегии, самый большой фонд национального благосостояния в мире, призвал к реформе европейских рынков капитала. В противном случае, по мнению фонда, Европа может значительно отстать от США и Азии

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Норвежский пенсионный фонд, оцениваемый в $1,9 трлн, призвал к срочному реформированию европейских рынков капитала. На этой неделе фонд направит официальный отзыв на консультации Еврокомиссии с предупреждением о том, что континент может еще больше отстать от США и Азии в вопросах конкурентоспособности, сообщает Financial Times.

Государственный пенсионный фонд Норвегии, он же Нефтяной фонд, владеет в среднем 2,5% каждой котирующейся компании в Европе, что делает его крупнейшим единоличным владельцем европейских активов. Среди его активов — SAP, ASML, Novo Nordisk, Nestle и UBS. Однако за последнее десятилетие доля европейских акций в общих активах норвежского фонда снизилась с 26 до 15%. Для сравнения, доля США за это же время выросла до 40 с 21%.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1996 году. Он инвестирует доходы государства от добычи нефти и газа в разные активы. За 2024 год фонд заработал 2,511 трлн крон ($222 млрд). Доходность инвестиций фонда сократилась с 16,1 до 13% — в том числе из-за ослабления курса нацвалюты и роста котировок акций технологических компаний.

«Количество европейских компаний, в которые мы могли инвестировать, сократилось, относительный размер активов под нашим управлением в Европе также значительно сократился», — подтвердил в разговоре с FT глобальный руководитель отдела торговли акциями фонда Эмиль Фрамнес.

По мнению фонда, европейские рынки капитала нуждаются в срочном реформировании, включая гармонизацию налогового, банкротного и надзорного законодательства. «Мы обеспокоены тем, что европейские рынки со временем отстают с точки зрения динамики бизнеса и предоставления новых инвестиционных возможностей инвесторам», — говорится в письме, которое фонд направит в Еврокомиссию.

В качестве ключевых препятствий для развития рынков капитала фонд обозначил различия в моделях правового регулирования в странах Европы, включая национальные различия в законодательстве о ценных бумагах и корпоративном праве. При этом ликвидность европейских акций должна улучшаться за счет конкуренции и инноваций, а надзор — унифицироваться на европейском уровне.

В начале апреля президент США объявил об импортных пошлинах, которые запустили обвал фондовых индексов по всему миру. Однако позже, в день вступления в силу взаимных тарифов, Трамп объявил о приостановке действия большей части из них на 90 дней, европейские рынки резко выросли.

Но уже в мае европейские индексы опять перешли к снижению, тогда американский лидер рекомендовал ввести с 1 июня 50-процентные пошлины в отношении Евросоюза. Так, германский индекс DAX в моменте терял 2,84%, французский CAC-40 — 3,03%, британский FTSE 100 — 1,45%.