Как россияне снизили до минимума погашение досрочной ипотеки. Инфографика

Россияне в первые месяцы 2024 года погасили ипотеку досрочно на 397,4 млрд руб., следует из данных Центробанка. Это на 10% меньше, чем за те же три месяца 2023 года. В 2022 году за первые три месяца россияне погасили ипотеку досрочно на 342 млрд руб.

В общей сложности за 2023 год россияне закрыли ипотечных долгов на 2 трлн руб.