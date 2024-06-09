 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Как россияне снизили до минимума погашение досрочной ипотеки. Инфографика

Россияне досрочно погасили ипотеку минимально с 2022 года

Россияне в первые месяцы 2024 года погасили ипотеку досрочно на 397,4 млрд руб., следует из данных Центробанка. Это на 10% меньше, чем за те же три месяца 2023 года. В 2022 году за первые три месяца россияне погасили ипотеку досрочно на 342 млрд руб.

В общей сложности за 2023 год россияне закрыли ипотечных долгов на 2 трлн руб.

Россияне снизили досрочное погашение ипотеки до минимума с 2022 года
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео

Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных

Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми

Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам

Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика

Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений

Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото

Новые кадры из Луганска после удара ВСУ

Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива

Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Вячеслав Шувалов
кредиты Ипотека досрочное погашение Банки
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Главу АНО «Цифровые платформы» прооперировали после нападения Общество, 18:34
Bild узнал о встрече совладельца «Манчестер Юнайтед» с Тухелем Спорт, 18:26
Синоптик предупредил о тропическом «мегаливне» в Москве в День России Общество, 18:20
Как россияне снизили до минимума погашение досрочной ипотеки. Инфографика Финансы, 18:00
Мэнни Пакьяо выйдет на ринг впервые с 2021 года Спорт, 17:51
В Харькове прогремела серия взрывов Политика, 17:43
Матч Второй лиги в Курске прервали из-за ракетной опасности Спорт, 17:40
Максимальный фокус: как развить концентрацию внимания
7-дневный интенсив
Подробнее
СК возбудил дело после нападения на главу АНО «Цифровые платформы» Общество, 17:37
Члены отряда самообороны Белгородской области пострадали при атаке дрона Политика, 17:27
В Иране объявили кандидатов на пост президента Политика, 17:25
Гладков сообщил о пожаре в Белгородской области после ракетной опасности Политика, 17:14
Transfermarkt назвал самых дорогих российских игроков Спорт, 17:08
В горах на границе Украины с Румынией обнаружили тело погибшего мужчины Политика, 17:04
Японский миллиардер попал в аварию на гонках Общество, 16:57