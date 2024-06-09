Как россияне снизили до минимума погашение досрочной ипотеки. Инфографика
Россияне в первые месяцы 2024 года погасили ипотеку досрочно на 397,4 млрд руб., следует из данных Центробанка. Это на 10% меньше, чем за те же три месяца 2023 года. В 2022 году за первые три месяца россияне погасили ипотеку досрочно на 342 млрд руб.
В общей сложности за 2023 год россияне закрыли ипотечных долгов на 2 трлн руб.
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