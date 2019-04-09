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Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
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Финансы ,  
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На Московской бирже предложили выпустить катастрофические облигации
За вывод на Московскую биржу нового инструмента выступила Российская национальная перестраховочная компания. По словам ее главы, такие бумаги могли бы стать альтернативой дальнейшему перестрахованию
Фото: Олег Яковлев / РБК

Полностью принадлежащая ЦБ Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) ведет с Московской биржей переговоры о создании нового финансового инструмента — так называемых облигаций катастроф (сatastrophe bonds, cat bonds), сообщает ТАСС. На мировых финансовых рынках такие бумаги, покупатели которых в обычных условиях получают повышенный доход, но лишаются дохода вообще в ситуациях с катастрофическими последствиями, весьма популярны (их объем оценивается примерно в $100 млрд). В России они пока не используются.

По словам президента РНПК Николая Галушина, возможность выпуска нового инструмента стала бы альтернативой дальнейшему перестрахованию.

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«Когда страховщики заключают договор перестрахования, они размещают свой риск на рынке перестрахования. Тот же самый риск размещается на рынке капитала, но не как риск в перестрахование, а как размещение катастрофических бондов, которые обеспечивают определенную доходность, как облигации, плюс еще плата за сам катастрофический риск», — пояснил Галушин.

По его словам, в условиях введенных против России санкций новый инструмент помог бы РНПК защищать весь портфель, снизив нагрузку на капитал.Однако запуск торгов облигациями катастроф, по словам Галушина, возможен в России не раньше, чем через несколько лет, в том числе из-за существующих ограничений в законодательстве. Кроме того, непонятен и уровень интереса инвесторов к такого рода бумагам.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов также считает, что спрос на новые облигации предсказать пока сложно, однако, по его словам, долгосрочные перспективы у таких облигаций есть.

«Как мы видим, их рынок довольно развит на Западе, где в нем хранятся десятки миллиардов долларов. Доходность их на несколько процентов должна быть выше, чем по традиционным облигациям, чтобы заинтересовать инвесторов. Сейчас я думаю, что такие облигации будут выпускать сами страховые компании», — отметил Суверов.

По словам Суверова, облигации катастроф могут быть выпущены в России через два-три года.

Облигации катастроф отличаются от обычных бондов тем, что в условиях их выпуска прописывается риск возникновения событий, несущих значительные разрушения и экономические потери — землетрясений, цунами, других стихийных бедствий или войн. В обычных условиях компания, выпустившая облигации, выплачивает инвестору более высокий по сравнению с рыночными ставками купонный доход. Но если катастрофа все-таки случится, его выплата прекращается, а иногда эмитент может быть освобожден и от обязанности по выплате номинала облигации. Облигации катастроф считаются инструментом хеджирования рисков, позволяющим рассредоточить риски среди большого количества инвесторов и оперативно воспользоваться денежными средствами в случае стихийного бедствия.

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Авторы: Евгений Калюков, Роман Кирьянов
Теги: катастрофа, Облигации
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