На Московской бирже предложили выпустить катастрофические облигации

За вывод на Московскую биржу нового инструмента выступила Российская национальная перестраховочная компания. По словам ее главы, такие бумаги могли бы стать альтернативой дальнейшему перестрахованию

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Полностью принадлежащая ЦБ Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) ведет с Московской биржей переговоры о создании нового финансового инструмента — так называемых облигаций катастроф (сatastrophe bonds, cat bonds), сообщает ТАСС. На мировых финансовых рынках такие бумаги, покупатели которых в обычных условиях получают повышенный доход, но лишаются дохода вообще в ситуациях с катастрофическими последствиями, весьма популярны (их объем оценивается примерно в $100 млрд). В России они пока не используются.

По словам президента РНПК Николая Галушина, возможность выпуска нового инструмента стала бы альтернативой дальнейшему перестрахованию.

«Когда страховщики заключают договор перестрахования, они размещают свой риск на рынке перестрахования. Тот же самый риск размещается на рынке капитала, но не как риск в перестрахование, а как размещение катастрофических бондов, которые обеспечивают определенную доходность, как облигации, плюс еще плата за сам катастрофический риск», — пояснил Галушин.

По его словам, в условиях введенных против России санкций новый инструмент помог бы РНПК защищать весь портфель, снизив нагрузку на капитал.Однако запуск торгов облигациями катастроф, по словам Галушина, возможен в России не раньше, чем через несколько лет, в том числе из-за существующих ограничений в законодательстве. Кроме того, непонятен и уровень интереса инвесторов к такого рода бумагам.