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ЦБ отозвал лицензию банка из второй сотни из-за полной утраты капитала
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ЦБ отозвал лицензию банка из второй сотни из-за полной утраты капитала
Финансы, 09:10
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ЦБ отозвал лицензию банка из второй сотни из-за полной утраты капитала
Причиной отзыва лицензии у севастопольского банка ВВБ названы также неспособность удовлетворить требования кредиторов и нарушения норм закона о противодействии отмыванию преступно нажитых средств
Фото: Сергей Голованов / Фотобанк Лори

Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у севастопольского банка ВВБ, занимающего по размеру активов 179-е место в России.

В сообщении регулятора подчеркивается, что уже в декабре 2017 года ВВБ оказался неспособен исполнять требования кредиторов, так как деятельность его руководства привела к образованию на балансе значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости, после чего управление банком было передано временной администрации, а на удовлетворение требований кредиторов был наложен мораторий.

«Объективное отражение стоимости активов в отчетности ПАО «Банк ВВБ» по результатам проведенного временной администрацией обследования финансового состояния банка привело к полной утрате его собственных средств (капитала)», — говорится в сообщении ЦБ.

В пресс-службе регулятора также пояснили, что ранее ЦБ дважды вводил ограничения на привлечение ВВБ вкладов населения в связи с тем, что он нарушал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

В связи с отзывом у ВВБ лицензии полномочия его исполнительных органов приостановлены. Вплоть до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора руководить банком будет назначенная ЦБ временная администрация.

Отзыв лицензии не отменяет продолжения выплат вкладчикам ВВБ, начатых Агентством по страхованию вкладов в конце 2017 года.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: ЦБ , отзыв лицензий
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