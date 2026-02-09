Бывшего главу Росэнергобанка приговорили к 11 годам за хищение ₽3 млрд

Басманный суд Москвы признал бывшего председателя совета директоров обанкротившегося Росэнергобанка Шварца виновным в мошенничестве и приговорил заочно к 11 годам

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Басманный районный суд Москвы признал бывшего председателя совета директоров обанкротившегося Росэнергобанка Константина Шварца виновным по трем эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Судья Борис Сафарин заочно назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 2,5 млн руб., передает корреспондент РБК из зала суда.

Бывшего начальника отдела поддержки корпоративного бизнеса банка Юлию Жерихину, которой вменялся один эпизод хищения, суд также заочно приговорил к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн руб.

Гражданские иски Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к Шварцу и Жерихиной на суммы 1 млрд и 862 млн руб. суд удовлетворил в полном объеме, взыскав средства солидарно. Кроме того, в отношении Константина Шварца был удовлетворен еще один иск АСВ на 999 млн руб.

По версии обвинения, фигуранты причастны к хищению более 3 млрд руб., выведенных из Росэнергобанка под видом кредитования корпоративных клиентов. Следствие считает, что Шварц разработал преступную схему, а Жерихина занималась ее реализацией, «действуя из корыстной заинтересованности».

По данным обвинения, заемщиков вынуждали оформлять кредиты на суммы, значительно превышающие их реальные потребности, после чего разница перечислялась на подконтрольные фигурантам компании. Так, при необходимости получить 400 млн руб. клиенту предлагалось оформить кредит на 1,4 млрд руб.

Избыточные средства, обслуживание которых банк должен был взять на себя, заемщики авансом переводили на счета фирм-однодневок, подобранных Жерихиной, считает обвинение. Эти компании формально обязались поставить товары или оказать услуги, однако, как считает прокуратура, фактически не могли выполнить заявленные обязательства, а сделки носили фиктивный характер.

В ходе прений сторон, которые состоялись 2 февраля, государственный обвинитель запросил для Константина Шварца 11 лет лишения свободы по совокупности трех эпизодов мошенничества. Для Юлии Жерихиной — восемь лет колонии.

Строгость наказания для Жерихиной прокурор связал в том числе с тем, что в 2022 году она уже была осуждена Таганским судом Москвы к пяти годам условно за хищение почти 2 млрд руб. из того же Росэнергобанка. После этого, не дожидаясь возможного привлечения к ответственности по другим эпизодам, она покинула Россию. Шварц, по данным обвинения, уехал в Эстонию вскоре после краха банка в 2017 году.

Банк России отозвал лицензию у московского Росэнергобанка в апреле 2017 года. Регулятор указывал, что кредитная организация утратила способность исполнять обязательства перед кредиторами и искажала отчетность, не отражая сведения о неудовлетворенных требованиях. Проблемы банка ЦБ связывал с использованием крайне рискованной бизнес-модели, низким качеством управления и активов. Кроме того, по данным регулятора, руководство и собственники Росэнергобанка выводили активы в ущерб интересам кредиторов и вкладчиков через кредитование юридических лиц, не ведущих реальной хозяйственной деятельности. На момент отзыва лицензии банк занимал 92-е место в банковской системе России по размеру активов.