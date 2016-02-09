Биржевой курс евро поднялся выше 89 руб.

Курс рубля на Московской бирже пошел вниз вслед за снижением цен на нефть. Во второй половине дня стоимость евро поднялась выше 89 руб., курс доллара — выше 79 руб.

Фото: Никита Попов/РБК

На Московской бирже ускорилось возобновившееся после обеда снижение курса рубля. Курс евро впервые за две недели поднялся выше 89 руб., на максимуме достигнув отметки 89,188 руб., что на 1,283 руб. выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Одновременно с этим курс доллара перевалил за 79 руб. На максимуме он поднялся до 79,089 руб., что на 54,5 коп. выше уровня закрытия торгов 8 февраля.

Cнижение курса рубля ускорилось после нового падения нефтяных котировок. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2016 года поднималась до $33,56 за баррель, однако затем упала до $32,45.

«Brent может протестировать отметку в $32/барр. уже в ближайшие дни, а это значит, что доллар/рубль будет штурмовать 80 руб. Ключевым событием недели станет выступление главы ФРС США в среду, где рынки, возможно, получат сигнал в отношении будущей денежно-кредитной политики регулятора», — отметил аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов.

Ранее во вторник глава экспертов сырьевых рынков Goldman Sachs Джефф Карри предупредил, что до того, как на нефтяном рынке удастся сбалансировать объемы спроса и предложения, его волатильность останется повышенной, и в результате цены на нефть могут упасть даже ниже $20 за баррель.

К 17:10 мск стоимость барреля Brent на ICE составляла $32,57, стоимость доллара на Московской бирже — 78,85 руб., евро — 88,91 руб.

Согласно обновленному прогнозу Morgan Stanley, в январе—марте 2016 года средняя стоимость доллара в России составит примерно 82 руб., а в последние три месяца 2016 года достигнет 87 руб.