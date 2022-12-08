ВЭБ допустил выпуск облигаций в юанях

ВЭБ думает над выпуском юаневых бондов, заявил зампред госкорпорации. Но привлечение финансирования в китайской валюте может оказаться дороже, чем в рублях, поэтому решение будет зависеть от портфеля проектов ВЭБа

Фото: China Photos / Getty Images

ВЭБ.РФ допускает выпуск юаневых бондов в будущем, рассказал на Российском облигационном конгрессе заместитель председателя госкорпорации Константин Вышковский. Впрочем, выпуск таких бумаг будет зависеть от портфеля проектов, уточнил он, отвечая на вопросы РБК.

«Хотели [выпускать юаневые бонды] и теоретически не снимаем этот вопрос с повестки дня, но пока несколько преувеличена возможность привлечения заемных ресурсов в китайской валюте в необходимых объемах, по приемлемой ставке», — отметил Вышковский. По его словам, на срок хотя бы от трех лет привлечь такое финансирование затруднительно.

С учетом дороговизны валютных свопов займы в юанях с последующим обменом на рубли приводят к тому, что «такие рублевые ресурсы оказываются дороже, иногда даже существенно дороже, чем [можно получить] просто за счет выпусков рублевых облигаций», добавил зампред ВЭБа.

«Пока для нас это не альтернатива, но повторюсь: до тех пор, пока не появится более-менее значимого портфеля проектов, которые будут кредитоваться в китайской валюте», — заключил Вышковский.

После введения западных санкций, отрезавших многие российские компании от финансирования в долларах и евро, все больше эмитентов начали выпускать юаневые бонды (или обсуждать их выпуск). Среди компаний, у которых имеются облигации в китайской валюте, — производитель алюминия «Русал», золотодобывающая компания «Полюс», горно-металлургическая компания «Металлоинвест», нефтегазовая компания «Роснефть». В ближайшее время частные инвесторы не вернутся на рынок рублевых заимствований, но сохранят интерес к юаневым облигациям, говорил исполнительный директор департамента рынков капитала Совкомбанка Александр Ковалев. При этом у таких инструментов относительно невысокая доходность по сравнению, например, с замещающими бондами, а их набор на российском рынке ограничен, писал РБК.

Вышковский также рассказал, что ВЭБ не планирует выпускать замещающие облигации в отношении своих евробондов. «У нас в обращении осталось всего три выпуска, два из которых погашаются в следующем году, один — в 2025-м. Мы выбрали для себя опцию, которую предоставило нам российское законодательство, — выплата на счет «С» тем держателям, которые являются нерезидентами либо хранят бумаги в иностранной юрисдикции. Выбор данного варианта связан во многом с очевидной сложностью идентификации владельцев облигаций, которые хранят бумаги в иностранных депозитариях», — объяснил зампред ВЭБа.