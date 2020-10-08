«Траст» подал иск на ₽10 млрд к управляющему красноярским лесокомбинатом
Банк непрофильных активов «Траст» подал в Кунцевский районный суд Москвы иск на 10 млрд руб. к владельцу компании «РФИ Консорциум» гражданину Швеции Мартину Херманссону. Иск подан 6 октября, сообщила РБК пресс-служба банка. РФИ управляет крупным Новоенисейским лесохимическим комплексом (НЛХК), находящимся в процедуре банкротства. Херманссон, согласно сообщению «Траста», также является владельцем 29% НЛХК. Мажоритарным пакетом в комплексе через цепочку компаний владеет «Траст», но банк заявляет, что «лишен возможности контролировать деятельность предприятия» из-за корпоративного конфликта с Херманссоном.
Требования к Херманссону предъявлены по кредитам, которые брались НЛХК в 2015–2018 годах в Рост Банке (в ходе санации объединен с «Трастом»), а также по обязательствам комплекса перед Бинбанком (были уступлены «Трасту»). Херманссон выступал поручителем по этим долгам.
В июне 2020 года Арбитражный суд Красноярского края признал НЛХК банкротом — компания самостоятельно обратилась в суд с таким заявлением. В суде НЛХК указал, что его долги приблизились к 11 млрд руб., в то время как собственные средства составляют 1,5 млрд руб. С банкротством предприятия у «Траста» возникли основания потребовать возврата долга, в том числе и с поручителя.
Откуда в «Трасте» лес
Центральный банк после санации в 2017 году трех частных банковских групп — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка — создал на базе дочернего «Траста» банк непрофильных активов. В «Траст» были переданы проблемные активы и плохие долги из этих частных банков на более чем 2 трлн руб. по номиналу, его задача — вернуть ЦБ 482 млрд руб. до конца 2023 года.
Кредиты НЛХК достались «Трасту» вместе с Рост Банком — «дочкой» Бинбанка Микаила Шишханова. 100% НЛХК принадлежит кипрской Tegli, 71% в компании принадлежит другой кипрской компании Lariena, и та, в свою очередь, подконтрольна «Рост Инвестициям» — «дочке» Рост Банка. Lariena приобрела долю в Tegli в 2017 году, уточнили в пресс-службе «Траста».
НЛХК — одно из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий Красноярского края. Проектная мощность комплекса — 260 тыс. куб. м пиломатериалов, 20 млн кв. м МДФ и 60 тыс. т топливных гранул (пеллет) в год. Основная часть продукции поставляется на экспорт. По данным СПАРК, выручка НЛХК в 2019 году составила 4,2 млрд руб., чистый убыток — 340 млн руб.