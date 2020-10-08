«Траст» подал иск на ₽10 млрд к управляющему красноярским лесокомбинатом

Банк «Траст» потребовал ₽10 млрд от шведа Мартина Херманссона — совладельца банкротящегося Новоенисейского лесохимического комплекса и поручителя по его долгам. У «Траста» и Херманссона акционерный конфликт из-за контроля над НЛХК

(Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»)

Банк непрофильных активов «Траст» подал в Кунцевский районный суд Москвы иск на 10 млрд руб. к владельцу компании «РФИ Консорциум» гражданину Швеции Мартину Херманссону. Иск подан 6 октября, сообщила РБК пресс-служба банка. РФИ управляет крупным Новоенисейским лесохимическим комплексом (НЛХК), находящимся в процедуре банкротства. Херманссон, согласно сообщению «Траста», также является владельцем 29% НЛХК. Мажоритарным пакетом в комплексе через цепочку компаний владеет «Траст», но банк заявляет, что «лишен возможности контролировать деятельность предприятия» из-за корпоративного конфликта с Херманссоном.

Требования к Херманссону предъявлены по кредитам, которые брались НЛХК в 2015–2018 годах в Рост Банке (в ходе санации объединен с «Трастом»), а также по обязательствам комплекса перед Бинбанком (были уступлены «Трасту»). Херманссон выступал поручителем по этим долгам.

В июне 2020 года Арбитражный суд Красноярского края признал НЛХК банкротом — компания самостоятельно обратилась в суд с таким заявлением. В суде НЛХК указал, что его долги приблизились к 11 млрд руб., в то время как собственные средства составляют 1,5 млрд руб. С банкротством предприятия у «Траста» возникли основания потребовать возврата долга, в том числе и с поручителя.