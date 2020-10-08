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Финансы ,  
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«Траст» подал иск на ₽10 млрд к управляющему красноярским лесокомбинатом

Банк «Траст» потребовал ₽10 млрд от шведа Мартина Херманссона — совладельца банкротящегося Новоенисейского лесохимического комплекса и поручителя по его долгам. У «Траста» и Херманссона акционерный конфликт из-за контроля над НЛХК
(Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»)

Банк непрофильных активов «Траст» подал в Кунцевский районный суд Москвы иск на 10 млрд руб. к владельцу компании «РФИ Консорциум» гражданину Швеции Мартину Херманссону. Иск подан 6 октября, сообщила РБК пресс-служба банка. РФИ управляет крупным Новоенисейским лесохимическим комплексом (НЛХК), находящимся в процедуре банкротства. Херманссон, согласно сообщению «Траста», также является владельцем 29% НЛХК. Мажоритарным пакетом в комплексе через цепочку компаний владеет «Траст», но банк заявляет, что «лишен возможности контролировать деятельность предприятия» из-за корпоративного конфликта с Херманссоном.

Требования к Херманссону предъявлены по кредитам, которые брались НЛХК в 2015–2018 годах в Рост Банке (в ходе санации объединен с «Трастом»), а также по обязательствам комплекса перед Бинбанком (были уступлены «Трасту»). Херманссон выступал поручителем по этим долгам.

В июне 2020 года Арбитражный суд Красноярского края признал НЛХК банкротом — компания самостоятельно обратилась в суд с таким заявлением. В суде НЛХК указал, что его долги приблизились к 11 млрд руб., в то время как собственные средства составляют 1,5 млрд руб. С банкротством предприятия у «Траста» возникли основания потребовать возврата долга, в том числе и с поручителя.

Откуда в «Трасте» лес

Центральный банк после санации в 2017 году трех частных банковских групп — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка — создал на базе дочернего «Траста» банк непрофильных активов. В «Траст» были переданы проблемные активы и плохие долги из этих частных банков на более чем 2 трлн руб. по номиналу, его задача — вернуть ЦБ 482 млрд руб. до конца 2023 года.

Кредиты НЛХК достались «Трасту» вместе с Рост Банком — «дочкой» Бинбанка Микаила Шишханова. 100% НЛХК принадлежит кипрской Tegli, 71% в компании принадлежит другой кипрской компании Lariena, и та, в свою очередь, подконтрольна «Рост Инвестициям» — «дочке» Рост Банка. Lariena приобрела долю в Tegli в 2017 году, уточнили в пресс-службе «Траста».

НЛХК — одно из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий Красноярского края. Проектная мощность комплекса — 260 тыс. куб. м пиломатериалов, 20 млн кв. м МДФ и 60 тыс. т топливных гранул (пеллет) в год. Основная часть продукции поставляется на экспорт. По данным СПАРК, выручка НЛХК в 2019 году составила 4,2 млрд руб., чистый убыток — 340 млн руб.

Конфликт за НЛХК

«Траст» утверждает, что к банкротству НЛХК привели действия Херманссона. Стратегия «Траста» по работе с активом, как сообщили в пресс-службе банка, предполагает установление контроля над предприятием и поиск профильного инвестора. РБК направил запрос в НЛХК, связаться с Херманссоном не удалось.

В интервью «Российской газете» в 2016 году сам Херманссон говорил, что предприятию приходится покупать дорогое зарубежное лесозаготовительное оборудование, так как в России оно не производится. Тем не менее слабый рубль обеспечивает рост выручки, так как продукция идет на экспорт, что «дает надежду закрыть часть долгов, которые накопились перед предприятиями за последние пять лет».

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Контроль над НЛХК Херманссон получил в 2015 году, тогда же предприятие начало брать кредиты в Рост Банке, рассказали в пресс-службе «Траста». НЛХК в 2015–2018 годах взял в Рост Банке несколько кредитов в долларах, рублях и евро, к июлю 2020 года общий размер долга по ним вырос до $82,4 млн и €29,5 млн (рублевые кредиты были конвертированы в евро).

Кроме того, к этим долгам прибавляются обязательства НЛХК перед Бинбанком на $21,6 млн. Изначально лесокомплекс был должен кипрской компании Gulligon, но та в сентябре 2017 года переуступила требования Бинбанку. Поручительство по долгу также дал Херманссон. Рост Банк стал акционером Tegli (кипрского владельца НЛХК) в сентябре 2017 года (в этом же месяце «Рост» вместе с Бинбанком забрали на санацию). Как сообщили РБК в пресс-службе «Траста», в сентябре 2017 года Lariena приобрела у кипрской Stonvine (бенефициары не раскрываются) 71% акций Tegli.

В 2017–2018 годах лесообрабатывающее предприятие начало допускать просрочку по кредитным договорам, сообщили в «Трасте». В мае 2018 года RFI Consortium Ltd Херманссона обратилась в Окружной суд Никосии на Кипре с заявлением об оспаривании договора продажи 71% кипрской Tegli в собственность Lariena. В результате суд запретил кипрским компаниям совершать какие-либо действия, вытекающие из корпоративных прав, «что сделало фактически невозможным замену «РФИ Консорциум» на другого директора в НЛХК», сказали в «Трасте». Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, Tegli в 2018 году приняла решение расторгнуть договор с РФИ на управление лесокомплексом, но РФИ добилась отмены решения в Арбитражном суде Красноярского края. Решение устояло в апелляции и кассации.

Автор
Павел Казарновский
Траст Красноярский край круглые лесоматериалы
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