Доля рубля в иностранных активах банков выросла до пятилетнего рекорда

Банки нарастили долю иностранных рублевых активов до рекордного с 2014 года уровня. Обязательства банков в рублях перед иностранцами также на максимуме. Это отражает интерес нерезидентов к российской валюте, считают аналитики

Фото: Александра Мудрац / ТАСС

За второй квартал 2019 года доля рубля в иностранных активах российского банковского сектора выросла на 0,7 п.п. и достигла рекордного с третьего квартала 2014 года уровня 13,4%, свидетельствует статистика ЦБ. Иностранные обязательства российских банков в рублях за этот же период выросли на 3,1 п.п., до 24,7%, и достигли максимума за все время ведения статистики (с начала 2002 года).

Наращивание активов в рублях (к ним относятся инвестиции в иностранные компании, кредиты нерезидентам, средства на корсчетах банков-нерезидентов, депозиты и т.д.) не сопровождалось падением доли доллара: за квартал она выросла на 0,8 п.п., до 56,3%. Доля евро снизилась на 1,6 п.п., до 23,1%. В структуре иностранных обязательств вес рубля увеличивался как за счет евро, так и за счет доллара — за второй квартал их доли просели на 1,8 и 1,6 п.п. соответственно.

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