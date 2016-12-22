Кудрин заявил о риске недополучения 70% дивидендов от госкомпаний

По мнению главы Счетной палаты, прогнозы правительства по дивидендам от госкомпаний, заложенные в проекте бюджета на ближайшие три года, вновь завышены. 70% от этой суммы может быть не получено, предупредил Алексей Кудрин

Алексей Кудрин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин предупредил, что российский бюджет может недосчитаться 70% прогнозируемых доходов от дивидендов госкомпаний, заложенных в проекте федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Такое заявление Кудрин сделал в понедельник журналистам после парламентских слушаний в Совете Федерации.

По словам Кудрина, правительство «снова закладывает большие доходы от дивидендов» — на уровне более 500 млрд руб. «Но мы считаем, что на 70% от этой суммы, если следовать предыдущим бюджетным циклам, доходы могут быть не получены», — приводит его слова «РИА Новости».

Кудрин подчеркнул, что задача его ведомства заключается в том, чтобы добиться от правительства исполнения тех цифр, которые оно представляет. «А не то, как это происходило в предыдущие годы, когда потом в течение года [правительство] отказывалось от этого прогноза по дивидендам и уменьшало нормативы дивидендов для госкомпаний и госкорпораций», — добавил он.

Как отметил Кудрин, по прогнозам Счетной палаты, в 2019 году бюджет недополучит более чем 300 млрд руб. доходов от дивидендов, еще 400 млрд руб. — в 2020–​2021 годах. Он отметил, что выводы сделаны на основе практики прежних лет.

Как следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, Минфин рассчитывает получить в бюджет от дивидендов госкомпаний 588,3 млрд руб. в 2019 году, 626,1 млрд руб. — в 2020 году и 675,2 млрд руб. — в 2021 году.

В текущем году, как предупреждала в июне Счетная палата, российский бюджет может недополучить более 43 млрд руб. доходов от дивидендов госкомпаний. Об этом, в частности, говорилось в заключении ведомства Кудрина на законопроект о поправках в закон о бюджете 2018 года. Речь идет о проекте закона, в котором объем поступлений дивидендов в федеральный бюджет сокращается на 34%, с 379,9 млрд руб., заложенных в закон о бюджете, до 250,7 млрд руб. Но фактически в бюджет поступит еще меньше, подсчитали аудиторы СП.