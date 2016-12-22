АСВ решило взыскать с владельцев разорившегося банка почти 70 млрд руб.

Агентство потребовало привлечь к ответственности девять топ-менеджеров Пробизнесбанка, лишенного лицензии и признанного банкротом в 2015 году. Трое руководителей уже заочно арестованы по подозрению в хищении 25 млрд руб.

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в Московский арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности девяти топ-менеджеров разорившегося Пробизнесбанка. С них агентство требует взыскать 68,53 млрд руб. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте АСВ (выполняет функции конкурсного управляющего).

Агентство проверило обстоятельства банкротства кредитной организации и пришло к выводу, что контролирующие банк люди выводили из него активы через кредитование технических юридических лиц, а также через приобретение неликвидных ценных бумаг. Руководители банка не принимали мер по предупреждению банкротства, заключили в госкорпорации.

Среди тех, кого требуют привлечь к ответственности, — экс-совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк, бывший председатель правления Дмитрий Дыльнов, а также члены правления и совета директоров организации.

«Агентство будет и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы кредитной организации», — заверило АСВ.

Пробизнесбанк лишился лицензии на осуществление своей деятельности в 2015 году. В то же время его признали банкротом. Центробанк выявил в кредитной организации масштабные операции по выводу активов, ущерб от которых оценивается в 34 млрд руб.

По делу о хищениях в Пробизнесбанке были заочно арестованы бывший вице-президент Ярослав Алексеев, предправления Александр Железняк и его заместитель Александр Ломов. Их заподозрили в хищении 25 млрд руб. Следствие предполагало, что они скрываются в США.

В июне прошлого года суд приговорил к 3,5 года колонии общего режима экс-главу управления Пробизнесбанка Марину Крылову за хищение 2,4 млрд руб. у кредитной организации. Следствие установило, что Крылова и ее сообщники из числа топ-менеджеров банка предоставляли фальшивые сведения, после чего банк давал многомиллионные кредиты. После этого кредитные средства под видом оплаты различного рода услуг и покупки неликвидных бумаг переводились на счета компаний руководителей банка, затем деньги конвертировались в доллары и выводились в офшоры.