ЦБ и банки обсудят будущее необеспеченных кредитов. Прямая трансляция

На сколько сократился объем потребительских кредитов с начала года и какой прогноз по выдаче необеспеченных займов в ближайшие шесть месяцев — на эти вопросы ответят представители банковского сообщества в прямом эфире РБК

Падение зарплат и снижение платежеспособности на фоне пандемии коронавируса, неготовность со стороны потребителей брать долговые обязательства из-за нестабильности ситуации стали основными причинами, вызвавшими уменьшение потребительского спроса к необеспеченным займам. Представители банковского сектора в рамках конференции РБК и кредитного рейтингового агентства НКР порассуждают об их будущем в России.

Среди гостей — заместитель председателя правления Банка «Уралсиб» Станислав Тывес, директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова и экономист Евгений Надоршин.