Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое

Россияне все менее преданы банкам, которые их обслуживают. За два года доля лояльных банковских клиентов в России снизилась с 58 до 38%, свидетельствует опрос НАФИ. А критически настроенных потребителей становится все больше

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Лояльность россиян к их основным банкам быстро падает, свидетельствуют результаты ежегодного опроса Национального агентства финансовых исследований (есть у РБК). Лишь 38% банковских клиентов в феврале 2019 года сообщили, что лояльны собственному банку и готовы рекомендовать его своим знакомым. Еще два года назад таких было 58%, а год назад — 47%.

Бывшие лояльные клиенты в основном перешли в группу клиентов, недовольных своим банком и ищущих альтернативу, — рост за год с 18 до 24%. Группа пассивных клиентов, которые в целом удовлетворены услугами, но не готовы банк рекомендовать, приросла на 3 п.п. — с 35 до 38%.

В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.

В ходе февральского исследования было опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Подавляющее большинство опрошенных — 86% — сообщили, что являются банковскими клиентами. Своим основным банком 67% респондентов назвали Сбербанк, 6% — ВТБ, 2% — Альфа-банк, 11% — другие банки.

Наименьшая доля лояльных банкам клиентов среди россиян в возрасте от 34 до 54 лет — 35% сторонников и 28% критиков. Возраст самых лояльных клиентов превышает 55 лет (своему банку преданы 41%, недовольны — 21%). Поколение от 18 до 34 лет занимает промежуточную позицию.