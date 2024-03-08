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Финансы ,  
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В Дубае введут ежегодный налог в 20% для зарубежных банков

Налог для банков в 20% вводится для всех иностранных банков, работающих в Дубае, включая зоны специального развития и свободные зоны, но за исключением тех, что имеют лицензию на работу в Международном финансовом центре
Дубай
Дубай (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В эмирате Дубай вводится 20% ежегодный налог для иностранных банков, сообщается на сайте премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.

«Закон предусматривает, что ежегодный налог в размере 20% взимается с иностранных банков на налогооблагаемую прибыль, и из этого процента вычитается процент корпоративного налога, [если банк платит его]», — сказано в сообщении.

Корпоративный налог в ОАЭ ввели с 1 июня прошлого года. Его ставка — 9%. Его платят и резиденты, и нерезиденты, как юрлица, так и физлица. Исключение составляют госучреждения, предприятия по добыче полезных ископаемых, религиозные, культурные организации.

Закон о 20-процентном налоге для банков начнет действовать в налоговом году, следующим за годом его принятия.

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Закон применяется ко всем иностранным банкам, работающим в Дубае, включая зоны специального развития и свободные зоны, за исключением иностранных банков, имеющих лицензию на работу в Международном финансовом центре Дубая (DIFC).

За нарушение закона могут наложить штраф, но в размере не более 500 тыс. дирхамов (более 12 млн руб. по курсу на момент публикации). В случае повторных нарушений в течение двух лет штраф могут удвоить.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дубай ОАЭ налог иностранные банки
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