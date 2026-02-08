 Перейти к основному контенту
В какую страну не упал поток переводов из России. Инфографика

Киргизия стала одной из немногих соседних стран, куда не сократились переводы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Объем денежных переводов из России в соседние страны в большинстве своем сократился. Это следует из статистики центральных банков Казахстана, Грузии, Армении, Азербайджана и Киргизии, которую изучил РБК.

Так, объем переводов в Казахстан упал до $108 млн (против $780 млн в 2022 году), в Грузию — до $470 млн (против $2,07 млрд в 2022 году), в Армению — до $1,3 млрд (против $3,95 млрд в 2023 году). При этом в Киргизию переводы не упали, а выросли — до $2,99 млрд (в прошлом году — $2,78 млрд, в 2022 году — $2,94 млрд).

О том, как упали переводы и почему, — читайте в подписке РБК.

Через страны СНГ проходит все меньше денег россиян. Что изменилось
Фото:Олег Елков / ТАСС

