«Повелитель мемов» о Уолл-стрит Litquidity раскрыл свою личность

Основатель аккаунта Litquidity с 800 тыс. подписчиков в Instagram, которого называют «повелителем финмемов», 32-летний аналитик Хэнк Медина рассказал, что анонимность помогла ему скрываться от онлайн-атак и исков от банков

Фото: Eduardo Munoz / File Photo / Reuters

Основатель аккаунта Litquidity в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) с мемами о финансовой отрасли, в том числе об инвестициях в криптовалюту, раскрыл свою личность в интервью Financial Times. Им оказался 32-летний Хэнк Медина. У его страницы 800 тыс. подписчиков, аккаунт известен как инсайдер финотрасли.

По словам людей, которые знают Медину, он — последний человек, от которого можно было ожидать, что он станет «королем финмемов»: основатель аккаунта тихий и вежливый — полная противоположность своего альтер-эго в Сети, младшего аналитика-энтузиаста, который публикует язвительные посты про финансовую отрасль и ее работников.

Медина родился в Майами, штат Флорида, в семье иммигрантов из Никарагуа. По его словам, людей удивляет, что он латиноамериканец и «не любитель загородных клубов». Он окончил бизнес-школу Корнеллского университета в 2013 году и искал работу в сфере финансов, чтобы погасить студенческую ссуду. После непродолжительной работы в CIT Group он присоединился к инвестбанку Jefferies в качестве инвестиционного банкира, где в первый год работы был «лучшим специалистом» среди набранных аналитиков.

Исполнительный директор Jefferies Рич Хэндлер считает, что мемы, которые публикует Litquidity — это способ общения молодых финансистов. Он не общался с Мединой, но стал его наставником по вопросу создания компании.

В 2016 году Медина присоединился к частной инвестиционной компании Wexford Capital, работая в которой он и создал страницу Litquidity. В 2019-м он вернулся к инвестиционному банкингу в Deutsche Bank. С началом пандемии аккаунт в Сети становился еще более популярным, и в конце 2020 года Медина решил посвятить проекту «полный рабочий день».

В октябре 2021 года он нанял первого сотрудника — бывшего инвестиционного банкира и звезду реалити-шоу Fboy Island Марка Морана, которому дал равные права. В то время Медина, основываясь на привлечении капитала аналогичными брендами, подсчитал, что оценка Litquidity может составить примерно $20 млн.

Бренд запустил новостную рассылку Exec Sum в 2021 году, а позже подкаст Big Swinging Decks, который спонсировался криптофирмой. Но когда последняя потерпела крах, Медина приостановил подкаст. На фоне разногласий по поводу их видения бизнеса Моран всего через 10 месяцев ушел из Litquidity, чтобы запустить собственное предприятие.

С тех пор Медина сосредоточился на своем венчурном подразделении Litquidity Capital, которое произвело более 30 инвестиций в стартапы на ранних стадиях, а в 2022 году он присоединился к Bain Capital Ventures в качестве скаута. В прошлом году Медина также объединил усилия с фирмой по поиску руководителей Whitney Partners, чтобы запустить компанию по подбору младших сотрудников Litney Partners. Litquidity занимается работой с его подписчиками, в то время как Whitney Partners занимается проверкой и расстановкой кандидатов.

Сам Медина охарактеризовал работу в не лучших услових для найма на Уолл-стрит: «мы справились настолько хорошо, насколько могли бы в условиях падения рынка».

Также в 2023-м он предложил своим подписчикам пообщаться с ним по телефону за $1 тыс. в час, и был удивлен, сколько людей были готовы платить. «Суть в том, почему бы и нет? Если люди действительно хотели поговорить со мной в то время, когда я был невероятно занят, то вот как».

По словам Медины, анонимность помогла ему побороть тревогу, обеспечив защиту как от онлайн-атак, так и от банков-тяжбистов. Теперь он рассматривает Litquuidity не как медиа-компанию, а как «холдинговую компанию» для инвестирования в бренды, которые нравятся фанатам Litquidity. Веселые мемы по—прежнему будут, но теперь «есть венчур, есть рекрутинг и связь» — частный клуб участников, специализирующийся на ракетном спорте, одним из основателей которого он был.