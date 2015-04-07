Нарушения в расходах бюджета в 2014 году оценили в 1 трлн руб.

Объем нарушений в ходе использования средств госбюджета в 2014 году составил 1 трлн руб. Такие выводы озвучил министр финансов Антон Силуанов, выступая на расширенной коллегии Росфиннадзора

Министр финансов Антон Силуанов (Фото: РБК)

​Росфиннадзор оценил нарушения, выявленные во время проверки использования бюджетных средств, в 1 трлн руб. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на расширенной коллегии ведомства, передает Интерфакс.

В общей сложности структура проверила расходы бюджета на 15 трлн руб. — это в 3–4 раза больше, чем в 2013 году. «При этом количество контрольных мероприятий снизилось на 17%. Это говорит о том, что были сконцентрированы усилия на наиболее важных проверках. <…> Второй год подряд служба выявляет достаточно большой объем нарушений — 1 трлн руб.», — рассказал Силуанов.

По словам министра, объем выявленных нарушений вырос на треть по сравнению с 2013 годом. «Хотелось бы отметить, что позитивно изменилась структура выявленных нарушений. Служба переключилась с нарушений имущественного характера на нарушения, связанные с финансовой деятельностью», — указал Силуанов.

Глава Минфина добавил, что найденные нарушения следует систематизировать. «При необходимости вместе с коллегами из Минфина подготовить предложения либо по изменению нормы регулирования, либо изменения нормы ответственности за эти правонарушения», — уточнил министр.

Росфиннадзор также провел проверки 708 аудиторских организаций, вывив нарушения в 82% случаев. «Мы были удивлены таким количеством нарушений», — признал Силуанов. Тем не менее он отметил, что анализ деятельности аудиторских организаций проводится второй год, и количество нарушений «начало снижаться». ​

В конце декабря прошлого года глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что более 100 млрд руб. бюджетных средств в 2014 году были потрачены неэффективно. Нарушения бюджетного законодательства ведомство оценило в 344 млрд руб.

Около 400 нарушений на сумму около 112 млрд руб. были выявлены в ходе проверок госзакупок за девять месяцев 2014 года. В Счетной палате подчеркнули, что власти не смогли выполнить задачу повышения эффективности проводимых закупок.