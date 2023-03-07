ЦБ аннулировал брокерскую лицензию Яндекс Банка

В Яндекс Банке сообщили РБК, что организация решила отказаться от брокерской лицензии из-за ее ненадобности на данном этапе. В 2021 году «Яндекс» целью создания банка называл «развитие финансовых сервисов и новых продуктов»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Банк России аннулировал лицензию на осуществление брокерской деятельности у АО «Яндекс Банк», следует из сообщения на сайте регулятора.

Как уточнили РБК в пресс-службе Яндекс Банка, организация решила отказаться от брокерской лицензии, сочтя подобные услуги «не приоритетными на данном этапе».

Брокерская лицензия ЦБ дает право профессионально заниматься брокерской деятельностью — совершать операции с ценными бумагами в интересах клиента по договору поручения или договору комиссии. Лицензия выдается бессрочно и может быть выдана физическому лицу или организации, которая отвечает требованиям Федеральной службы по финансовым рынкам.

В середине июля 2021 года «Яндекс» приобрел за 1,1 млрд руб. банк «Акрополь», получив в рамках сделки все лицензии организации, в том числе банковскую. В сентябре он был переименован в Яндекс Банк. «Лицензии «Акрополя» позволят компании развивать направление финансовых сервисов и создавать новые продукты для пользователей и партнеров», — объясняли в компании.

За 2022 год собственный капитал дочернего банка «Яндекса» утроился — с 1,4 млрд руб. на начало года до 4,2 млрд руб. по его итогам.

До сделки с «Акрополем» «Яндекс» интересовался покупкой Тинькофф Банка. В январе 2021 года основатель и бывший владелец банка Олег Тиньков сообщал, что компании не договорились из-за отказа «Яндекса» объединяться и желания выкупить банк целиком. Вместе с тем в конце декабря 2020-го Тиньков в качестве причины прекращения переговоров между компаниями назвал разногласия по поводу стоимости актива. Он тогда уточнял, что хотел получить за банк $6,2 млрд, тогда как «Яндекс» соглашался лишь на меньшую сумму — $6 млрд.