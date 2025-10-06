 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Доля какого вида доходов россиян растет быстрее зарплаты. Инфографика

Доля инвестиционных доходов россиян растет быстрее зарплаты

Россияне заработали в 2024 году 96,4 трлн руб., следует из данных Федеральной налоговой службы, которую РБК проанализировал с экспертами. Рост общей суммы доходов составил 27% по сравнению с 2023 годом.

При этом доля трудовых доходов (зарплаты, премии и выплаты, связанные с работой) составили 50 трлн руб. Другую большую часть составили инвестиционные доходы — 44 трлн руб. (операции с ценными бумагами, дивиденды). Доля последних растет: в 2024 году она увеличилась на 2 п.п. по сравнению с 2023 годом, а доля трудовых — сократилась на 2,8 п.п.

Сколько доходов россияне получили от зарплат и инвестиций
Подписка на РБК
Фото:РИА Новости

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Анна Гальчева Анна Гальчева, Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Евгения Стогова Евгения Стогова, Мария Лозовая
россияне доходы Инвестиции Зарплаты Акции дивиденды премии
Материалы по теме
Больше половины россиян сочли, что скрыть доходы от налоговой невозможно
Финансы
Власти запланировали индексацию зарплат «неуказным» бюджетникам
Экономика
В ЦБ сообщили о росте средней зарплаты на 15%
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Самолет попавшего под санкции США российского перевозчика побывал в ЮАР Политика, 03:17
Трамп анонсировал бой UFC в Белом доме на свой юбилей в 2026 году Спорт, 03:12
Юристы сказали, зачем при новых правилах выезда брать свидетельство детям Общество, 03:00
Около 20 человек пострадали в результате стрельбы в Сиднее Общество, 02:54
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Во Франции начали расследование из-за гибели фоторепортера в Донбассе Политика, 02:17
Аэропорт Краснодара ввел ограничения на полеты Политика, 02:14
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Доля какого вида доходов россиян растет быстрее зарплаты. Инфографика Финансы, 02:00
Губернатор Белгородской области сообщил о последствиях новой атаки дронов Политика, 01:55
СК возбудил дело из-за взрыва газа в жилом доме в Красном Луче Общество, 01:39
Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели Политика, 01:29
Три российских аэропорта приостановили полеты Политика, 01:24
Вучич исключил национализацию нефтекомпании NIS ради отсрочки санкций США Политика, 01:18
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00