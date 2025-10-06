Доля какого вида доходов россиян растет быстрее зарплаты. Инфографика
Россияне заработали в 2024 году 96,4 трлн руб., следует из данных Федеральной налоговой службы, которую РБК проанализировал с экспертами. Рост общей суммы доходов составил 27% по сравнению с 2023 годом.
При этом доля трудовых доходов (зарплаты, премии и выплаты, связанные с работой) составили 50 трлн руб. Другую большую часть составили инвестиционные доходы — 44 трлн руб. (операции с ценными бумагами, дивиденды). Доля последних растет: в 2024 году она увеличилась на 2 п.п. по сравнению с 2023 годом, а доля трудовых — сократилась на 2,8 п.п.
