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Финансы ,  
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В Газпромбанке произошел сбой с переводами по СБП

В банке заверили, что проблемы временные и специалисты уже решают их. Причины сбоя не уточняются
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

У Газпромбанка перестали работать переводы через Систему быстрых платежей (СБП), убедился корреспондент РБК. Мобильное приложение работает, при этом совершить перевод на карту Газпромбанка с помощью карт двух разных банков через СБП не удалось.

На горячей линии банка сказали, что переводы по СБП в мобильном приложении недоступны временно. «Мы уже решаем проблему», — заверил голосовой робот.

В пресс-службе банка позднее подтвердили, что в первой половине дня у части клиентов «могли наблюдаться ограничения в работе дистанционных сервисов Газпромбанка». «К настоящему моменту проблема практически устранена, работа основных сервисов восстановлена. Приносим извинения клиентам за временные неудобства», — заявили там.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

СБП — это система Центробанка, позволяющая переводить средства по идентификатору получателя из одного банка в другой. Также с помощью сервиса можно платить за товары, в том числе с использованием QR-кода.

По СБП можно бесплатно переводить до 100 тыс. руб. в месяц. При переводах сверх этого лимита комиссия банков не должна превышать 0,5% от суммы перевода и должна составлять не более 1,5 тыс. руб. В апреле ЦБ продлил до 1 июля 2024 года действие нулевых тарифов для банков при переводах между физлицами через СБП.

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Теги
Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
СБП Денежные переводы Газпромбанк
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