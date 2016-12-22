Рефинансирование ипотеки подорожало из-за обязанности заверять сделки

Месяц, прошедший с момента начала действия поправок к закону о госрегистрации недвижимости, показал: российские физлица оказались не готовы к удорожанию рефинансирования ипотеки из-за обязательного теперь заверения таких сделок

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Клиенты банков, оформившие ипотеку на жилье в долевой собственности, в августе столкнулись с дополнительными затратами при ее рефинансировании. Причиной этого стали вступившие в силу с 4 августа поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости», предусматривающие обязательное нотариальное заверение ряда сделок, в числе которых оказались и ипотечные договоры, касающиеся долевой собственности.

В Ассоциации российских банков (АРБ) допускают, что новые расходы на нотариат могут повлечь за собой жалобы граждан. На прошлой неделе в рамках рабочей группы АРБ поднимался этот вопрос, сообщили в ассоциации. Заемщикам придется тратить время и немалые средства на рефинансирование долевой ипотеки, подчеркнули в АРБ, добавив, что следят за ситуацией.

Согласно законодательным изменениям, тем, кто обладает правом собственности на долю в многоквартирном доме, теперь придется заверять сделки нотариально «при продаже, ипотеке или при ином виде отчуждения объекта недвижимости», пояснил руководитель направления «Коммерческие споры» компании «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин. По его словам, рефинансирование ипотеки участниками долевой собственности также предполагает обращение к услугам нотариуса.

Нотариат необходим при погашении кредита в одном банке за счет займа в другом банке по более низкой ставке, поскольку происходит заключение нового договора ипотеки, отметил юрист. Если рефинансирование ипотеки производится в том же самом банке, то в случае оформления нового договора, обращения к нотариусу тоже не избежать, добавили в АРБ. Нотариальные услуги не понадобятся только в том случае, если ставка по ипотеке снижается в том же самом банке путем подписания дополнительного соглашения к действующему договору, поясняли РБК в АРБ.

По данным базы «Дом.РФ», доля рефинансирования в общем объеме выданной в России ипотеки за первое полугодие 2018 года (1,31 трлн руб.) составила примерно 14%, то есть около 180 млрд руб. Официальных данных по объему ипотеки, выданной на жилье в долевой собственности, нет. В Сбербанке, крупнейшем в стране по выдаче ипотеки, данных о таких заемщиках не предоставили, в ВТБ сообщили, что их не более 7% от всех ипотечных клиентов банка.

Цена вопроса

Пока клиенты банков жалуются на изменения в законодательстве в соцсетях и на форумах. Так, например, автор одного из отзывов на форуме banki.ru утверждает, что при заключении договора о рефинансировании ипотечного кредита на вторичное жилье в долевой собственности у него возникли проблемы из-за того, что сотрудники отделения банка, в который он обратился, чтобы погасить кредит в другом, не были осведомлены о требовании обязательного нотариального заверения договора — в итоге клиент не только столкнулся с непредвиденными расходами, но и потерял время.Другой участник форума banki.ru пожаловался, что за услуги нотариуса при рефинансировании ипотеки в долях на 1,5 млн руб. его попросили заплатить 0,5% от суммы кредита плюс 4,5 тыс. руб., то есть 12 тыс. руб. А одному из пользователей портала pravoved.ru услуги нотариуса оценили в 30 тыс. руб.

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) утверждают, что размер оплаты услуг нотариуса правового и технического характера, когда дело касается вопросов ипотеки, не может превышать 8 тыс. руб. в расчете на один договор при госпошлине в 200 руб. «Таким образом, максимальная сумма, которую может взыскать нотариус, — 8 тыс. 200 руб.», — отмечают в ФНП. И эта сумма — общая для всех собственников долей, то есть она делится между собственниками. Описанные выше случаи являются нарушением оказания нотариальных услуг, утверждает член комиссии ФНП по методической работе Александр Сагин, рекомендуя в случае завышения расценок обращаться с жалобами в нотариальную палату субъекта РФ.

Завышение расценок нотариуса происходит не за счет нотариального удостоверения договора самого по себе, сказал РБК источник на банковском рынке. Нотариусы вносят формальные корректировки в типовые договоры банков, которые на сам договор влияния не оказывают, а у нотариусов появляется обоснование получить с клиентов оплату не только за удостоверение договора, но и за его корректировку, утверждает он.

Баланс прав и обязанностей

В ФНП объясняют необходимость принятия законодательных изменений в части обязательности нотариата огромным количеством мошеннических схем, которые реализуются на рынке долевой собственности. «Так, доли якобы закладываются, а впоследствии отчуждаются, чаще всего — продаются посторонним лицам, при этом нарушаются права собственников», — отметили в пресс-службе ФНП.

«О массовом мошенничестве на рынке долевой собственности, о котором упоминают нотариусы, я не слышал», — говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин, добавляя, что ему не совсем понятно, зачем нужны нотариальные услуги в рамках рефинансирования. «Это какая-то дополнительная бессмысленная процедура. Если при заключении договора об ипотеке в долях цель обращения к нотариусу ясна, то в рамках рефинансирования не понятна», — отмечает Янин.

«При рефинансировании кредита залог на долю в праве собственности на недвижимость переходит к новому банку, выдавшему кредит. Таким образом происходит замена залогодержателя. С точки зрения баланса прав и обязанностей граждан логично и оправдано, что информация о смене залогодержателя отразится в ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости) и станет доступной заинтересованным лицам», — объясняет руководитель юридического департамента компании «Амулекс» Надежда Макарова.

Несмотря на немалые суммы, которые требуют нотариусы за подобные услуги, смысл рефинансирования ипотеки все равно сохраняется, полагает исполнительный вице-президент Российской гильдии риэлторов Рустем Галеев. «При перекредитовании человек берет кредит по более низкой ставке, и в результате экономит десятки, а иногда и сотни тысяч рублей», — говорит он.