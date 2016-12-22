ЦБ направит на оздоровление Бинбанка 56,9 млрд руб.

Банк России решил выделить на оздоровление Бинбанка 56,9 млрд руб. При этом объединение банка с «ФК Открытие» планируется завершить до 1 апреля 2019 года

Фото: Олег Харсеев / ‹‹Коммерсантъ››

Банк России принял решение докапитализировать Бинбанк на 56,9 млрд руб. и к 1 апреля 2019 года завершить его объединение с ФК «Открытие», говорится в сообщении регулятора. «Средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций Бинбанка», — отметили в ЦБ.

Необходимые изменения внесены в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Бинбанка, утвержденные ​в октябре 2017 года.

Оценка объема

Сумма докапитализации Бинбанка, названная регулятором, значительно меньше, чем предварительные оценки Центробанка. В сентябре зампред ЦБ Василий Поздышев заявлял, что суммы докапитализации будут превышать капитал банка, поскольку в целом на финансовое оздоровление банковской группы понадобится около 350–370 млрд руб. На 1 сентября 2017 года капитал Бинбанка составлял 94,32 млрд руб. После объявления о санации капитал Бинбанка снижался и к 1 декабря 2017 года достиг отрицательного значения: минус 36,44 млрд руб.

Сумма в 56,9 млрд руб. выглядит небольшой относительно потенциальной потребности группы Бинбанка в капитале, считает глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук. «Скорее всего, выделенные ЦБ средства закрывают проблемы с кредитным портфелем непосредственно самого Бинбанка и не учитывает проблем Рост Банка», — отмечает он.

Основная часть проблемных активов в группе Бинбанка сосредоточена в Рост Банке, поэтому для определения дефицита его капитала ключевым является объем резервов по кредитам, которые Бинбанк выдавал Рост Банку, отмечает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. О том, что основная проблема Бинбанка, требующая досоздания резервов и дополнительный капитал, — это межбанковский кредит Рост Банку, говорит и аналитик S&P Анастасия Турдыева.

Несмотря на то что величина отрицательного капитала Рост Банка за четвертый квартал 2017 года выросла со 181 до 410 млрд руб., Бинбанк сформировал резерв по межбанковскому кредиту в размере лишь 10% от суммы требований к Рост Банку, пояснил Волков. ​«Если требование к Рост Банку будет урегулировано, то объем докапитализации, указанный в пресс-релизе ЦБ, для самого Бинбанка должен быть достаточен, так как часть резервов по портфелю уже была создана», — отмечает аналитик S&P.

Влияние на «Открытие»

О том, что Бинбанк и «ФК Открытие» будут объединены, заявляла ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Процесс объединения банков может занять от девяти до 12 месяцев, при этом бренд Бинбанка сохранен не будет, сообщал в феврале председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Нынешнее решение ЦБ определяет дату завершения объединения — 1 апреля 2019 года.

По словам Задорнова, объединение позволит сократить сумму, необходимую для санации банка. Позднее в интервью Reuters он заявил, что помимо Бинбанка на базе «ФК Открытие» будут консолидированы банк «Траст» и РГС-Банк (Росгосстрах Банк).

Теоретически объединить оба банка за год возможно, говорит аналитик АКРА Александр Проклов. «Все будет зависеть от усилий менеджмента «ФК Открытие», который в настоящее время формируется», — уточняет он. С другой стороны, успешность объединения обоих банков в срок будет зависеть от стратегии объединения и развития бизнеса, которую представит руководство, и «дорожной карты», добавляет эксперт.

На 1 февраля активы «ФК Открытие» составляли 1,9 трлн руб., Бинбанка — 1,08 трлн руб., из которых порядка 793 млрд руб. — межбанковские кредиты, преимущественно Рост Банку, подсчитал Станислав Волков. «В случае передачи Бинбанка без учета требований к Рост Банку активы объединенного банка сейчас были бы около 3,1 трлн руб., он занял бы пятое место в рэнкинге по активам на 1 февраля, — говорит Станислав Волков. — При слиянии с передачей требований к Рост Банку иному кредитору активы объединенного банка были бы около 2,3 трлн руб., он занял бы седьмое место по активам», — добавляет он.

Влияния на капитал «ФК Открытие» интеграция банков не окажет, заявил РБК Михаил Задорнов. Бинбанк изначально докапитализируется с расчетом на соблюдение всех нормативов для системообразующих банков на 1 января 2019 года — то есть тогда, когда и должно по планам «ФК Открытие» произойти объединение, добавил он через пресс-службу банка.

Когда банки перешли к ЦБ ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» 29 августа, а Бинбанка — 21 сентября 2017 года. Эти банки стали первыми, санация которых проходит по новой схеме — с участием ЦБ в качестве инвестора с использованием средств находящегося под управлением ЦБ Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В ходе оздоровления капитал обоих банков был уменьшен до 1 руб. В начале декабря регулятор выкупил 99,9% акций «ФК Открытие» в рамках допэмиссии на 456,2 млрд руб. На 1 января капитал «ФК Открытие» составлял 129,5 млрд руб., Бинбанка — минус 36,3 млрд руб., согласно их отчетности.

Претендент на плохие активы

В своем сообщении ЦБ также указывает на то, что после урегулирования требований Бинбанка к Рост Банку будет обеспечено соблюдение первых нормативов достаточности капитала на индивидуальной основе с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала.

Уточнение регулятора о том, что требования Бинбанка к Рост Банку будут урегулированы, возможно, указывает на то, что могут быть изменения в юридическом оформлении этой задолженности и признании обесценения по ней, рассуждает Кирилл Лукашук. В частности, не исключает эксперт, она может быть передана с баланса Бинбанка иным образом.

Возможно, урегулирование будет заключаться в погашении Рост Банком межбанковского кредита, выданного Бинбанком, говорит Анастасия Турдыева. «Средства на погашение, вероятно, будут также предоставлены ЦБ (через ФКБС или АСВ)», — добавляет она. По мнению аналитика, Рост Банк, скорее, будет функционировать самостоятельно и фокусироваться на реабилитации проблемных активов на балансе.

Наиболее вероятно, что урегулирование требований Бинбанка к Рост Банку связано с планами по выделению последнего как отдельного банка проблемных активов, с передачей требований к нему от Бинбанка иному кредитору, заключает Станислав Волков.

В начале февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор обсуждает возможность выделения специального банка для консолидации в нем «плохих долгов». Изначально глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов среди возможных претендентов на эту роль называл «Траст» и Рост Банк. Однако, как позднее говорил замминистра финансов Алексей Моисеев, банк «плохих активов» не будет создан на базе объединенных в «ФК Открытие» банков, писал ТАСС. По сведениям источников РБК, возможный кандидат на роль банка «плохих активов» — Рост Банк.