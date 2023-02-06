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Ротшильды решили вернуть себе полный контроль над семейным бизнесом

Семья Ротшильдов заявила о планах приватизировать компанию Rothschild & Co
Семья Ротшильд решила полностью вернуть свой бизнес в свои руки и отказаться от листинга семейного холдинга на бирже
Фото: rothschildandco.com
Фото: rothschildandco.com

Семья Ротшильд решила приватизировать свой финансовый холдинг Rothschild & Co., говорится в его сообщении. Сейчас акции Rothschild & Co. торгуются на парижской биржи Euronex.

Акционерам будет выплачено по €48 за акцию — это на 19% выше ее цены на момент закрытия торгов в пятницу. Таким образом суммарно компания была оценена в €3,7 млрд. Также акционерам выплатят дивиденды в размере €1,4 на одну бумагу и еще €8, если предложение об этом на заседании Наблюдательного совета поддержит основной собственник.

Сейчас основным собственником холдинга является компания Concordia, которую контролирует семья Ротшильд. Ей принадлежит 38,9% акций и 47,5% голосов.

Rothschild & Co. был сформирован в результате слияния французской и британской ветвей бизнеса семьи в 2008 году. Британская ветвь, NM Rothschild & Sons, была основана в начале XIX века. NM — это инициалы третьего сына основателя династии, Натана Майера Ротшильда (1777 — 1836). NM Rothschild & Sons добилась успеха в период Наполеоновских войн, кредитуя британскую армию и ее союзников.

Французская ветвь бизнеса была основана в 1838 году, ее ключевым активом стала одна из первых железнодорожных компаний Европы — Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans. В 1850-х года компания занялась и финансовыми проектами, а после Второй мировой войны была преобразована в финансовый холдинг.

Сейчас холдинговую компанию, объединившую британскую и французскую ветви бизнеса, возглавляет уже седьмое поколение семьи Ротшильд.

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Как пишет Financial Times, уход семейного холдинга с биржи Concordia объяснила тем, что компании вследствие ее характера не требуется публичное финансирование. 

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
семья Ротшильдов Банки Франция
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