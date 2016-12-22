Россияне за 12 лет не вернули банкам почти 3 трлн руб.

Россияне с 2006 года накопили плохих долгов перед банками на 2,9 трлн руб., подсчитали в FRG. Бóльшая часть этих кредитов списана, портфели проданы. Клиенты чаще всего не платят по кредитным картам и кредитам наличными

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Объем плохих долгов населения перед банками за последние 12 лет достиг 2,9 трлн руб., подсчитали эксперты исследовательской компании Frank RG. В эту сумму входит как розничная просроченная задолженность, находящаяся в настоящее время на балансе российских банков, так и накопленная, учитывающая все списания и продажи розничных кредитных портфелей, говорится в исследовании Frank RG, выполненном по заказу Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Чтобы подсчитать эту сумму, исследователи Frank RG проанализировали отчетность 22 крупнейших банков с 2006 года, пояснили РБК в компании, остальной рынок был оценен исходя из доли, которую формируют эти банки (около 80%). При подсчете в том числе учитывались все списания и продажи портфелей розничной просроченной задолженности. «2,9 трлн руб. — показатель вне банковской системы, бóльшая часть этих кредитов списана или продана и уже покрыта резервами», — сказал РБК генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.

По итогам 2018 года просроченные долги населения по розничным кредитам достигнут 759 млрд руб. (просрочка на срок более 90 дней) при общей задолженности 15,2 трлн руб. Сейчас банки ведут осмотрительную кредитную политику, отмечает Грибанов, указывая, что уровень просрочки в банковской системе не превышает 10% и не угрожает ее устойчивости.

Хуже всего розничные заемщики платят по кредитным картам: при кредитном портфеле в 1,4 млрд руб. просрочка достигает 10%, отмечается в исследовании Frank RG. Второе место по дисциплинированности должников делят кредиты наличными и POS-кредиты (кредит на покупку товара) — просроченная задолженность достигает 8% из 5,6 млрд руб. и 275 млн руб. соответственно. Автокредиты с 7% просрочки при портфеле в 887 млрд руб. на третьем месте. Самые надежные заемщики берут ипотеку (предполагает передачу жилья в залог банку): при наибольшем объеме портфеля — 6,9 трлн руб. на просрочку приходится 2%.

Доля накопленной с 2006 года просрочки по ипотеке (по отношению к текущему размеру кредитного портфеля) также самая низкая — 3%. Автовладельцы, взявшие кредит на покупку автомобиля, с долей просрочки в 16% опережают ипотечников. По остальным видам кредитования картина примерно одинаковая — доля накопленных плохих долгов достигает 35–36% от общего портфеля кредитов, следует из данных Frank RG.