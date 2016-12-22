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Bloomberg сообщил о надеждах ВТБ на помощь Путина в смягчении норм ЦБ
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Bloomberg сообщил о надеждах ВТБ на помощь Путина в смягчении норм ЦБ
Финансы, 14:59
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Bloomberg сообщил о надеждах ВТБ на помощь Путина в смягчении норм ЦБ
По данным источников Bloomberg, вопрос об отсрочке введения более жестких требований к капиталу банков планируется обсудить на встрече президента России с правительством
Андрей Костин и Владимир Путин (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Группа ВТБ и представители правительства намерены заручиться поддержкой Кремля в борьбе за изменение (на фоне санкций) сроков введения более жестких требований к капиталу системно значимых банков и рассчитывают, что Кремль поможет им переубедить Центробанк, сообщает Bloomberg.

Источники агентства говорят, что уже на следующей неделе планируется провести встречу высокопоставленных представителей правительства с президентом России Владимиром Путиным, на которой должен быть поднят вопрос о переносе сроков внедрения стандарта «Базель III». При этом сразу три собеседника Bloomberg заявили, что вмешательства властей добивается глава ВТБ Андрей Костин, по словам которого, отказ от отсрочки угрожает выплате дивидендов.

ЦБ планирует увеличить надбавки к достаточности капитала крупнейших банков России на 0,975 процентного пункта (п.п.) с января 2019 года. В результате ВТБ, по данным Bloomberg, в 2019 году нужно будет иметь достаточность капитала первого уровня не ниже 11,5%, в то время как ​с января по август 2018 года она снизилась на 0,5 п.п., до 12,1%.

«Вопрос актуален для ВТБ, потому что его запас прочности по достаточности капитала может быть «съеден» повышением буферов почти на 1% для системно значимых банков с 1 января. Чтобы соблюсти новые требования, ему может потребоваться либо капитализировать прибыль — то есть платить меньше дивидендов, либо сокращать взвешенные по риску активы», — пояснил Bloomberg аналитик Moody’s Investor Service Петр Паклин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос о возможности проведения встречи c Путиным. В пресс-службе ВТБ Bloomberg сообщили, что банк намерен выплачивать дивиденды в «полном соответствии» с дивидендной политикой, но, как и другие банки, ведет переговоры с ЦБ для того, чтобы найти «наиболее оптимальное решение», которое позволило бы сохранить возможность кредитовать и поддерживать экономику.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: ВТБ , ЦБ
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