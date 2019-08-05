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Финансы ,  
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Гендиректор банка HSBC ушел в отставку
Отставка произошла «по взаимной договоренности с советом директоров», сообщил банк. Место Джона Флинта временно занял руководитель подразделения Global Commercial Banking Ноэль Куинн
Джон Флинт (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Британский банк HSBC объявил в понедельник об отставке генерального директора Джона Флинта. Сообщение об этом появилось 5 августа на сайте HSBC. Сообщается, что отставка произошла «по взаимной договоренности с советом директоров».

В настоящее время, сказано в сообщении, правление инициировало процесс поиска нового руководителя организации. Рассматриваться будут как внутренние так и внешние кандидаты.

Правление выразило благодарность Флинту за его работу на посту гендиректора HSBC, отметив позитивные промежуточные результаты работы банка. «В условиях все более сложной глобальной ситуации, в которой работает банк, совет директоров считает, что необходимы изменения, чтобы справиться с проблемами, с которыми мы сталкиваемся, и воспользоваться очень важными открывающимися переда нами возможностями», — сказано в заявлении председателя совета директоров Марка Такера.

Флинт добавил, что согласен с правлением в том, что «сегодняшние хорошие промежуточные результаты показывают, что сейчас самое время для перемен, как для меня, так и для банка».

На период поиска нового руководителя банка, правление попросило Ноэля Куинна взять на себя роль временно исполняющего обязанности гендиректора. Куинн руководит подразделением Global Commercial Banking, он занимает эту должность с 2015 года. В общей сложности его трудовой стаж в HSBC насчитывает 32 года.

Флинт проработал в HSBC почти 30 лет. Должность гендиректора занимал с октября 2017 года.

Банк HSBC — один из крупнейших международных банков со штаб-квартирой в Лондоне. Представлен в более чем 60 странах, в том числе в России.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: отставки, HSBC Bank
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