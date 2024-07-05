Белоруссия на юбилей «зайчика» выпустила прямоугольные монеты с зубром

Обе монеты из серии «Беларускі рубель. 30 гадоў» необычной формы и размера — они прямоугольные (длина — 150 мм, ширина — 70 мм) и выглядят как металлические банкноты

Фото: Национальный банк Республики Беларусь

В Минске выпустили в обращение памятные монеты, посвященные тридцатилетию белорусского рубля. В сообщении Национального банка поясняется, что монеты имеют номинал 30 белорусских рублей (примерно $9 или ₽809).

Формально новые монеты обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей. Однако вряд ли будут использоваться в таком качестве, так как изготовлены из золота (масса металла 999-й пробы составляет 2 грамма) и серебра (5 граммов). К тому же и тираж их невелик — 10 тыс. и 20 тыс. штук соответственно.

При этом обе монеты из серии «Беларускі рубель. 30 гадоў» необычной формы и размера — они прямоугольные (длина — 150 мм, ширина — 70 мм) и выглядят как металлические банкноты. Для сравнения, современная сторублевка, самая крупная из находящихся в обращении в Белоруссии банкнот, имеет размеры 151x72 мм.

На лицевой стороне каждой из монеты нанесено изображение зубра в обрамлении национального орнамента и надпись «1994–2024». Первые расчетные билеты Национального банка Республики Беларусь были выпущены еще в 1992 году, однако в первое время они не считались единственным законным платежным средством. Наравне с «зайчиками» — на банкноте в 1 белорусский рубль образца 1992 года, остававшейся в обращении до 2001 года, был изображен заяц-русак, что и принесло новой валюте это прозвище — в расчетах использовались российские и старые советские купюры. Единственным законным платежным средством на территории страны белорусский рубль был официально объявлен только в 1994 году. И именно с этого момента отсчитывается ЦБ тридцатилетие белорусской валюты.