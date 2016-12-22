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ЦБ попросил банки помочь налоговикам разобраться в именах северокорейцев
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ЦБ попросил банки помочь налоговикам разобраться в именах северокорейцев
Финансы, 06:33
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ЦБ попросил банки помочь налоговикам разобраться в именах северокорейцев
Регулятор просит, чтобы кредитные организации при запросе в налоговые органы по поводу своих потенциальных северокорейских клиентов четко указывали в их персональных данных, что является фамилией, а что именем
Фото: KCNA / Reuters

Банк России подготовил информационное письмо (.pdf), адресованное российским банкам и их филиалам, в котором рекомендует четче указывать персональные данные касательно имен и фамилий своих потенциальных северокорейских клиентов при обращении в налоговую за информацией о наличии у них счетов.

В частности, регулятор рекомендует «наряду с другими сведениями, представляемыми в целях идентификации, указывать в запросе, что в персональных данных этих северокорейских граждан является фамилией, а что именем».

Письмо датировано 3 июля. Из него следует, что речь идет об аккредитованных в России северокорейских дипломатах и дипломатических сотрудниках консульских учреждений КНДР, которые обращаются в банки для открытия счетов.

В шапке письма говорится, что оно подготовлено в рамках реализации мер, предусмотренных пунктом 16 резолюции Совета Безопасности ООН 2321 в отношении КНДР. Данный пункт гласит, что все государства обязаны принять меры «по ограничению числа банковских счетов одним счетом на каждое дипломатическое представительство и консульское учреждение КНДР и одним счетом на каждого аккредитованного дипломата и сотрудника консульского учреждения КНДР в банках на их территории».

Резолюция была принята в 2016 году в связи с продолжением Пхеньяном своих ядерных испытаний.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: КНДР , налоговики , Центробанк
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