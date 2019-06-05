Фонд РВК и «Роснано» инвестирует до ₽500 млн в банковский бизнес в Якутии

Фонд РВК и «Роснано» инвестирует до ₽500 млн в банковский бизнес в Якутии

Основанный РВК и «Роснано» фонд планирует вложить до 500 млн руб. в создание цифровой платформы на базе единственного в Якутии регионального Алмазэргиэнбанка. В фонде не исключают дальнейшего вхождения в его капитал

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) может инвестировать до 500 млн руб. в совместный проект с якутским Алмазэргиэнбанком (АЭБ) по созданию на его базе банковской цифровой платформы, рассказали РБК гендиректор ДФВТ Руслан Саркисов и первый зампред правления АЭБа Анатолий Мыреев.

ДФВТ был создан в августе 2018 года по поручению президента Владимира Путина. Его учредителями выступили госкорпорация «Роснано», Российская венчурная компания (РВК) и Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) при госкорпорации ВЭБ.РФ.

Рамочное соглашение между ДФВТ и АЭБом будет подписано 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме, пояснил Саркисов. Он не исключил, что в дальнейшем фонд может войти в капитал банка. По словам Мыреева, параметры сделки сейчас на согласовании, оно должно завершиться через два-три месяца, к концу лета. Согласно своей инвестиционной политике ДФВТ инвестирует в компании путем прямого вложения в акционерный капитал, не выкупая акции у владельцев. Доля фонда при этом не может быть контрольной.

По данным Банка России, 86% АЭБа принадлежит правительству Якутии напрямую, еще 6,6% — через подконтрольные компании. С 30,7 млрд руб. активов на 1 апреля 2019 года АЭБ занимает 126-е место среди российских банков. Это единственный банк с головным офисом и регистрацией в Якутии.

«Перед нами стояла задача создать на Дальнем Востоке собственную современную и конкурентоспособную банковскую платформу (предусматривает создание мобильного и интернет-банкинга. — РБК), которая бы успешно конкурировала за корпоративных и розничных клиентов с федеральными игроками», — объясняет Мыреев. Потенциально платформа рассчитана на охват всего Дальнего Востока (у банка есть операционные офисы во Владивостоке и Хабаровске).